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Общество

Многострадальные «Хаятты»: возбуждено уже около 10 уголовных дел

Ущерб от незаконных действий составил около 1 миллиарда рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено около десяти уголовных дел, связанных с нарушениями при строительстве гостиничных комплексов «Хаятт» на мысе Бурный и на Корабельной набережной. По мнению следствия, это неокончательное их количество, однако сейчас ущерб от незаконных действий заказчиков и строительных организаций уже составляет около 1 миллиарда рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Интерфакс».

Уголовные дела возбуждены по статьям о хищении, халатности и мошенничестве. Также есть нарушения, связанные с ненадлежащим качеством работ, неэффективным использованием выделенных из краевой казны средств, нецелевым их расходованием и махинациями со стройматериалами.

Ряд нарушений выявили и в деятельности заказчика строительства АО «Наш дом — Приморье», а также подрядных организаций. Следствие уже работает с некоторыми фигурантами уголовных дел.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в котором речь идет о выплатах подрядчику 170 млн. рублей за некачественные работы в отеле на Корабельной набережной, которые не соответствуют проектной документации и требованиям технического регламента о пожарной безопасности. Уже известно, что строители получили 12,5 миллионов рублей для кровельных работ. Однако из-за обнаруженных дефектов в эту стоимость добавили ещё коло 22 миллионов из федерального бюджета.

В 2015 году следствие предъявило обвинение в злоупотреблении полномочиями бывшему директору АО «Наш дом — Приморье» Марине Ломакиной. А в 2017 году фигурантом уголовного дела о долгострое двух пятизвездочных гостиниц «Хаятт» во Владивостоке стал бывший вице-губернатор Олег Ежов – по обвинению в халатности. Следствие считает, что его действия привели к необоснованному продлению сроков строительства гостиничных комплексов, а также увеличению бюджетных трат на их возведение.

Ранее РИА VladNews сообщало, что в минувшие выходные недостроенные отели посетил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко,который остался крайне недоволен состоянием «Хаяттов» на Корабельной Набережной.

Также в ходе осмотра Андрей Тарасенко сообщил, что отель «Хаятт» на мысе Бурный будет снят с продажи в ближайшее время.

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