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Политика и экономика

Во Владивостоке продолжаются публичные слушания по проекту изменений в генплан и Правила землепользования и застройки

Владивостоку уделяется особая роль в современном развитии России
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

16 октября в актовом зале администрации Владивостока состоялся очередной этап публичных слушаний по проектам внесения изменений в два важнейших градостроительных документа - Генеральный план Владивостокского городского округа и Правила землепользования и застройки на территории ВГО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В соответствии с графиком, сегодня обсуждались вопросы перспективного развития, территориального развития Первомайского района.

В начале слушаний перед всеми собравшимися выступила Ирина Стуканева, главный архитектор омского института территориального планирования «Град», который по заказу администрации Приморского края и разрабатывал для Владивостока проекты внесения изменений в документы, регулирующие градостроительную деятельность.

«Владивостоку уделяется особая роль в современном развитии России. И обсуждение таких важных вопросов, как Генеральный план и Правила землепользования и застройки, имеют большое значение, – отметила Ирина Стуканева. Предыдущий генеральный план города был принят в 2008 году и по многим параметрам требует актуализации. Так, изменилась инфраструктура города, изменились его потребности и цели. Все это мы постарались учесть при планировании. Хотелось бы отметить активность жителей Владивостока: граждане звонили нам в институт, писали, выступали со своими предложениями. И это очень хорошо! Горожане для нас – это лучшие коллеги».

Представители разработчика рассказали, какие именно изменения предлагаются в градостроительные документы.

Активные и неравнодушные граждане (а сегодня пришло более 100 человек) задавали вопросы и вносили свои предложения. Детально обсуждались вопросы территориального и функционального зонирования: где предусматривается жилая застройка, общественно-деловая, промышленная, транспортная и другие зоны. Одним из самых активно обсуждаемых стал вопрос сохранения и развития рекреационных зон – парков, скверов, лесопарков, пляжей и т. д.

В ходе обсуждения Правил землепользования и застройки многие предприниматели вносили предложения по изменению функциональной зоны своих земельных участков – с целью развивать тот или иной бизнес, возвести объект определенного назначения. Был поднят вопрос активного развития в жилых микрорайонах предприятий торговли, услуг, спорта и других, и для того, чтобы убрать лишние препятствия, необходимо изменить формулировки в предлагаемом на обсуждение проекте.

Обсудили вопрос возведения храма в районе бухты Тихой, создания на берегах реки Объяснения набережной (для этого уже сейчас в проекте территория вдоль реки отнесена к зоне рекреации). От имени жителей Первомайского района прозвучало предложение установить для территории, в которой находится стадион ТОФ, функциональную зону Р-2, которая не позволит далее размещать на стадионе рынок, а обяжет вернуть спортивный объект.

Как сообщили в ходе слушаний, в соответствии с регламентом предложения граждан и организаций вносятся в протокол, который направляется на рассмотрение специально созданной рабочей группы. По результатам рассмотрения будет приниматься окончательное решение.

Напомним, слушания проходят в несколько этапов и продлятся до 20 октября. На минувшей неделе градостроительные документы обсуждали жители полуострова Песчаный, островов Попова и Рейнеке, острова Русский и поселка Трудовое. На этой неделе генплан и правила землепользования и застройки обсуждают жители всех пяти районов города.

Слушания пройдут в администрации города 17 октября в 10.00 по Фрунзенскому району, 18 октября в 10.00 – по Ленинскому, 19 октября – по Первореченскому и 20 октября в 10.00 – по Советскому району. В обсуждении могут принять участие жители всех районов города, предварительно подав заявку в администрацию города.

Проект нового Генерального плана ВГО и Правил землепользования и застройки разработан по заказу администрации Приморского края специалистами ИТП «Град». С проектом внесения изменений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока (проект изменений в генплан здесь, проект изменений в Правила землепользования и застройки здесь), а также на сайте ИТП «Град».

Планируется, что обновленный генплан и ПЗЗ будут учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории, а также скорректируют и уточнят территориальное и функциональное зонирование территории.

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