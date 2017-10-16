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Политика и экономика

Россияне стали пить больше кофе

Через несколько лет чай потеряет свою популярность
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Россияне стали пить больше кофе на 20%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Интерес к кофе привел к удвоению ввоза кофейных зерен, а также новой кофейной культуры в России, которая уже получила широкое развитие Европе и США. Эксперты сообщают, что несмотря на то, что чай по-прежнему популярнее, через семь лет ситуация изменится.

Всего в январе–июле этого года было ввезено 64,4 тыс. т зеленого кофе сорта арабика на сумму более $213 млн. Зерен сорта робуста за этот период было импортировано 57 тыс. т на $133 млн. 

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