Через несколько лет чай потеряет свою популярность

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Россияне стали пить больше кофе на 20%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Интерес к кофе привел к удвоению ввоза кофейных зерен, а также новой кофейной культуры в России, которая уже получила широкое развитие Европе и США. Эксперты сообщают, что несмотря на то, что чай по-прежнему популярнее, через семь лет ситуация изменится.

Всего в январе–июле этого года было ввезено 64,4 тыс. т зеленого кофе сорта арабика на сумму более $213 млн. Зерен сорта робуста за этот период было импортировано 57 тыс. т на $133 млн.