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Политика и экономика

Северная Корея призвала США прекратить вражду

Корея озвучила ядерную программу
Фото: Василий Авченко Фото: Василий Авченко
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Северная Корея призвала США отказаться от враждебной политики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Российскую газету.

"Мы хотим, чтобы США прекратили враждебную политику в отношении КНДР", - заявил глава делегации КНДР, зампред северокорейского парламента Ан Дон Чхун.

Ан Дон Чхун выступил против включения в повестку ассамблеи так называемого чрезвычайного пункта, в рамках которого представители Мексики и Японии предлагали снова осудить ядерные испытания и ракетные пуски КНДР, а также призывать национальные парламенты воздействовать на свои правительства для обеспечения выполнения резолюций Совбеза ООН, касающихся северокорейской ракетно-ядерной программы.

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