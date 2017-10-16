Владивостокский Hyatt снимут с продажи в ближайшее время

Заявка уже отправлена в Российский аукционный дом

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Гостиничный комплекс "Хаятт", расположенный на мысе Бурный, будет снят с продажи в ближайшее время. Соответствующая заявка уже направлена в Российский аукционный дом. Об этом рассказал врио губернатора края Андрей Тарасенко в ходе совещания по вопросам завершения строительства ряда знаковых для края объектов, сообщает РИА VladNews.

Врио главы региона также подчеркнул, что несколько крупный российских и сербских компаний уже получили приглашения приехать в Приморье для того, чтобы оценить состояние гостиничных комплексов "Хаятт" на мысе Бурный и на Корабельной набережной Владивостока, а также посмотреть, какая сумма необходима на дальнейшее строительство объектов.

Стоит отметить, пока неизвестно, когда именно будет снят с продажи гостиничный комплекс на мысе Бурный. Соответствующую заявку краевая администрация уже направила в Российский аукционный дом, однако лот до сих пор продолжает висеть на официальном сайте аукционного дома, а сама продажа, по данным сайта, состоится через 24 дня.

Напомним, решение врио губернатора края Андрея Тарасенко отменить продажу многострадального недостроя во Владивостока возникла в результате проведения проверки в воскресенье,8 октября. Врио главы региона сообщил, что государство потратило огромное количество средств на строительство "Хаятт" во Владивостоке, а на аукцион недострой выставили, по его словам, "за бесценок".

Также Андрей Тарасенко в ходе проверки недостроенных зданий сообщил, что ещё предстоит узнать, кто виноват в том, что здание до сих пор не достроено. Виновники не останутся без наказания.

Как ранее сообщало РИА VladNews, во Владивостоке заведено уже 10 уголовных дел,связанных с нарушениями при строительстве гостиничных комплексов «Хаятт» на мысе Бурный и на Корабельной набережной. По мнению следствия, это неокончательное их количество.Сейчас ущерб от незаконных действий заказчиков и строительных организаций уже составляет около 1 миллиарда рублей.