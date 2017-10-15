«Адмирал» на выезде обыграл «Югру»

Приморский хоккейный клуб выиграл на выезде со счетом 3:1

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» на выезде одержал вторую победу подряд - на этот раз «моряки» обыграли ханты-мансийскую «Югру» со счетом 1:3, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК.

Для Виктора Александрова матч в Ханты-Мансийске стал 550-м в Чемпионатах России. Юбилейную встречу форвард отметил заброшенной шайбой, которая в итоге стала победной!

Всего в 550 матчах на счету Виктора 87 шайб, 11

голевых передач, 338 минут штрафа. 285 игр нападающий провел в чемпионате КХЛ, 265 в Суперлиге.

Александров выступал в составе десяти клубов: «Металлург» Нк (181 матч), «Адмирал» (103), СКА (60), «Торпедо» (55), «Барыс» (44), «Авангард» (43), ХК МВД (22), «Амур» (15), «Трактор» (14), «Сибирь» (11), «Локомотив» (2).

Роберт Саболич стал девятым игроком в истории клуба, седьмым нападающим, достигшим отметки в 50 очков за результативность (22+28). Для этого словенскому форварду пришлось провести за «моряков» 80 игр.

Раньше всех отметки в 50 очков за «Адмирал» достиг Владимир Ткачёв – в 63-й игре за клуб, Никлас Бергфорс – в 70-й, Энвер Лисин – 80-й, Джонатон Блум – 90-й, Рихард Гюнге – 95-й, Константин Макаров – 101-й, Александр Горшков – 135-й, Артём Земчёнок – 225-й.

В споре лучших бомбардиров за всю историю клуба Саболич догнал Энвера Лисина.

Самвел Мнацян стал первым игроком в истории «Адмирала» достигшим отметки в 150 штрафных минут. За «Адмирал» игрок обороны провел 110 матчей. В этих встречах Самвела наказывали 43 раза двухминутными удалениями, пять раз выписывали по пять минут, дважды по 10, и один раз 20. Всего в КХЛ в активе Мнацяна 180 штрафных в 152 матчах.