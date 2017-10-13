Борис Кубай: В начале ноября в Приморье ожидается снегопад

Начальник Примгидромета рассказал, когда наступит "зима"

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал, что ожидает приморцев в ближайшем будущем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Борис Викторович, почему резко и по ощущениям так рано стало холодно?

— Лето во Владивостоке и на юге края попрощалось с нами после 27 сентября. Это был замечательный природный бонус, который далеко не так часто повторяется. Очень многие из нас купались в море именно до этого срока и температуры воды и воздуха были довольно комфортными. Нередкими бывают годы, когда дыхание осени ощущается уже в августе. Таким образом, в нынешнем году настоящая осень в Приморье наступила на 20 и более дней позже, чем это часто бывает. Почему похолодало? Потому что произошла полная замена тёплой «приморской» или «китайской» воздушной массы на холодную «сибирскую». А организовал данную процедуру тропосферный циклонический вихрь, перебазировавшийся с районов Якутии на Хабаровский край.

Когда выпадет первый снег?

— Смотря что можно подразумевать под первым снегом. Например, на территории края, особенно в сопках и горах уже наблюдается первый небольшой снег. Но при положительных дневных температурах снежный покров пока не устанавливается. Бывают годы, когда первый настоящий снегопад, с последующим сохранением снежного покрова, наблюдается в третьей декаде октября. Судя по всему, в нынешнем году это будет маловероятно. Не исключено, что в нынешнем году первый настоящий снегопад может наблюдаться в первой декаде ноября.

Когда вы порекомендуете поменять летнюю резину?

— Смотря где и куда вы ездите. Если в северные и центральные районы края, шины лучше начинать менять уже сейчас, если на юге и в городе Владивостоке, то в первой декаде ноября.

Когда во Владивостоке придёт пора давать отопление?

— Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха стабильно не превышает +8 °С. До конца текущей недели во Владивостоке этого не произойдёт, благодаря солнечным дням. На следующей неделе температура воздуха пойдёт на повышение, не исключено, что дневная температура превысит отметку +15 °С. А учитывая складывающийся тип атмосферной циркуляции в тропосфере, отопительный сезон во Владивостоке наступит не ранее обычных сроков, а это начало ноября.

Почему этой осенью в Приморье стали гореть леса, аномально ли это явление?

— С одной стороны, этой осенью в Приморье выпало мало осадков и наблюдалось повышенное количество безоблачных дней. С другой стороны, с наступлением ночных морозов лес устлан сухой листвой и сухой травой. С третьей стороны, начался сезон заготовок кедрового ореха большим количеством людей, которые далеко не всегда умеют и хотят грамотно обращаться с огнем.

Британские учёные обещают аномально холодную зиму в связи со снижением солнечной активности. Как вы прокомментируете это?

— Возможно, в Британии и Европе и будет аномально холодная зима, но одинаково аномально холодная зима на всей территории Евразии — очень большая редкость. Судя по ряду тенденций и факторов, аномально холодной зимы в Приморье пока не ожидается.