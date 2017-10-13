Когда начнётся суд по делу Пушкарева?

Корреспонденты РИА VladNews спрогнозировали возможные варианты развития событий по громкому уголовному процессу

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В начале этой недели глава Владивостока Игорь Пушкарёв заявил в своих аккаунтах в социальных сетях о завершении ознакомления с материалами уголовного дела.

«6 октября мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Есть надежда на то, что в прокуратуре работают более квалифицированные кадры, которые увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование. Но, как всегда, мы готовимся к любому варианту развития событий. Даже если в прокуратуре закроют глаза на все допущенные нарушения, это будет означать, что мы вскоре вернёмся во Владивосток. Лично для меня нахождение в родном городе придаст силы отстаивать свою невиновность в столь непростой период», - написал Пушкарёв.

Действительно, учитывая всю драматургию уголовного дела Пушкарёвых-Лушникова можно выделить сразу несколько сценариев досудебного процесса.

Первый сценарий будет реализован в том случае, если прокурор согласится с представленными следствием материалами дела и утвердит обвинительное заключение. В таком случае первое предварительное заседание пройдет в ноябре 2017 года, на котором будут решаться вопросы о продлении «стражи» и назначении основного заседания.

Источники отмечают, что в таком случае Игоря Пушкарёва отправят во Владивосток самолётом, так как срок содержания под стражей заканчивается в ноябре, а 26 октября должно состоятся заседание по рассмотрению апелляции последнему из состоявшихся продлений меры пресечения.

Второй сценарий предполагает несогласие Генеральной прокуратуры РФ со следователями и возвращение дела на дорасследование. Этот вариант означает, что предварительное следствие может быть продлено ещё на один-два месяца, а после этого главу Владивостока могут отправить во столицу Приморья поездом, что займёт порядка 1,5 месяцев. В итоге предварительное заседание может начаться в аккурат перед выборами Президента, который пройдут 18 марта 2018 года.

Юрист Александр Шемелёв отмечает, что любой из сценариев будет удобен для Игоря Пушкарёва.

«Предварительное следствие по делу Пушкарёвых-Лушникова показало, что на данном этапе аргументированная позиция не играет большой роли. Игоря Пушкарёва, его брата Андрея и директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова кому-то нужно было изолировать от общественности в попытках сломать их и добиться признательных показаний. Однако эта стратегия не сработала, поэтому следствие было вынуждено обвинить всех участников процесса во взятоничестве. Если Генеральная прокуратура одобрит позицию следствия, то дело быстрее будет направлено в суд, а, следовательно, защита сможет наконец-то в суде указать на все нарушения и высказать свои доводы, - отмечает эксперт. Если же Генпрокуратура вернёт дело на доработку, значит следствие столкнётся с большой проблемой, а позиция защиты Пушкарёвых-Лушникова о неправомерности действий и нарушениях во время предварительного следствия подтвердится».