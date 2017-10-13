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В России создадут Фонд защиты прав дольщиков

Обманутые дольщики соберутся на митинге во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Глава Правительства Дмитрий Медведев на очередном заседании Правительства подписал пять документов по обеспечению прав граждан, участвующих в долевом строительстве. Он отметил, что понятие «обманутый дольщик» должно остаться в далеком прошлом, сообщил РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«На рынке долевого строительства нужно наводить порядок. Это серьезная проблема для нашей страны. Далеко не все ранее принятые законы действуют так, как следовало бы»,- сообщил Дмитрий Медведев.

В число подписанных документов входят постановление о создании публично правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».Задача этой компании – сформировать компенсационный фонд за счёт обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства.

Во-вторых, устанавливаются требования к банкам, в которых размещаются деньги компенсационного фонда.

В-третьих, определён порядок возмещения денег пострадавшим дольщикам. Выплата по договорам участия в долевом строительстве будет производиться, если застройщик признан банкротом арбитражным судом, если в отношении него открыто конкурсное производство и застройщиком уплачены обязательные отчисления в компенсационный фонд. Кроме того, нужно, чтобы собрание участников долевого строительства приняло решение о получении такого возмещения.

В-четвёртых, утверждены правила, по которым Фонд защиты дольщиков будет финансировать завершение строительства недостроенных домов. В частности, если необходимая сумма составляет не более 500 миллионов рублей, решение будет приниматься правлением фонда. Если она превышает 500 миллионов рублей, решение будет принимать наблюдательный совет фонда. При этом правление будет контролировать целевое использование выделенных денег со дня заключения договора о предоставлении средств и до завершения строительства.

В-пятых, сформирован наблюдательный совет фонда. В него вошли представители Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы. Председателем наблюдательного совета будет Руководитель Аппарата Правительства, вице-премьер Сергей Приходько.

В Приморском крае на данный момент в реестре обманутых дольщиков числится 118 человек.

Как ранее сообщало РИА VladNews, обманутые дольщики в субботу, 14 октября, в 11.00 выйдут на митинг, где сообщат о своей проблеме врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко. 

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