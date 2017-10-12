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Общество

Обманутые приморские дольщики заявят о своей проблеме Андрею Тарасенко

Митинг состоится в субботу, 14 октября, около Дома молодежи во Владивостоке
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

14 октября во Владивостоке состоится митинг обманутых дольщиков: граждане намерены заявить о своей проблеме новому врио губернатора Андрею Тарасенко, сообщает РИА VladNews. Проведение митинга одобрено на 11 часов утра около Дома молодежи (организаторы - дольщики - просили разрешить провести митинг на Привокзальной площади, но там в это время планируется другое публичное мероприятие).

Планируется, что на митинг явится несколько сотен человек (до 400), будут присутствовать не только владивостокцы, но и жители Артема.

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