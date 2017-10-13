«Цирк наш»: Кому будет принадлежать Владивостокский цирк?

Реконструкция здания завершится 30 октября

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на следующей неделе встретится с генеральным директором компании «Росгосцирк» Дмитрием Ивановым. В пресс-службе губернатора края РИА VladNews сообщили, что Андрей Тарасенко в ходе личной беседы с Дмитрием Ивановым обсудит вопрос возможности передачи Владивостокского цирка в собственность края. Дата встречи пока не уточняется.

Напомним, в воскресенье, 8 октября, врио губернатора края Андрей Тарасенко прошёлся по знаменитым недостроям Владивостока: отели "Хаятт" на мысе Бурный и на Корабельной Набережной, Владивостокский цирк и онкологический диспанцер.

В ходе проверки Андрей Тарасенко остался доволен состоянием цирка и поручил представителям строительных организаций закончить реконструкцию цирка к 30 октября. Также врио главы края высказал своё мнение о необходимости передачи цирка в собственность краевой администрации.

«Необходимо поднять вопрос о передачи Владивостокского цирка в собственность Приморского края. Потому что огромное количество средств на реконструкцию здания были переданы из краевого бюджета. Эту тему нужно решать и обсуждать»,- сообщил Андрей Тарасенко.

На территории цирка работают около 300 строителей, которым осталось закончить работы в зале представлений.

Стоит отметить, что фотографии обновленного цирка уже распространены в социальных сетях. Жители и гости города восхищены обновленным зданием с красивым интерьером, однако многие пользователи высказали свои опасения, что такие ослепительно-белые интерьеры ненадолго сохранят свежесть и белоснежность.