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Общество

Проверки врио главы региона продолжаются

Пока у главы Приморья Андрея Тарасенко "нет слов"
Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 08 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 8 октября, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко проводит проверки по знаменитым недостроям края. На В рамках поездки врио главы города посетил строящийся Цирк в центре города, а также Приморский краевой онкологический диспансер. Состояние этих объектов значительно отличается от состояния гостиниц "Хаятт", сообщает РИА VladNews.

В ходе проверки цирка в центре города, врио губернатора поручил представителям строительных организаций сдать объект к 30 октября текущего года. Стоит отметить, что реконструкция цирка началась ещё в январе прошлого года. 

Здание уже практически готово: в зрительном зале уже установлены сидения для жителей и гостей города, подготовлены помещения для животных, гримерные комнаты. Однако Андрей Тарасенко сделал замечания по поводу некоторых помещений. В каких-то из них он предложил установить вентиляционное оборудование. Также врио главы региона заметил и бетонную плитку при входе во Владивостокский цирк. Он отметил, что можно было бы выбрать вариант качественней, но за меньшую стоимость.

Стоит отметить, что Андрею Тарасенко остался недовольным грязными стеклами и пылью, находящейся в помещении. 

Объект поручили сдать к 30 октября текущего года. Сейчас во Владивостокском цирке работает около 300 строителей. Однако, по словам врио губернатора Приморья, их необходимо поторопить, либо увеличить количество рабочих для того, чтобы сдать объект в срок.

Напоследок, Андрей Тарасенко проверил недостроенное здание Приморского краевого онкологического диспанцера. Врио губернатора края поручил сдать объект в марте следующего года, а обустроить прилежащую к диспанцеру внешнюю территорию необходимо до мая 2018 года. Стоит отметить, что представители строительных организаций просили увеличить срок сдачи объекта полностью до мая следующего года. Однако, по словам Андрея Тарасенко, и так стройка затянута. 

Напомним, ранее врио главы региона посетил недостроенные гостиницы "Хаятт", после визита которых он сообщил, что такое видел только в 90-х годах. Виновники недостроенных гостиниц будут уволены. 

Также глава региона сообщил, что пока рано подводить основные итоги. Необходимо, для начала, разобраться, кто виноват в сложившейся ситуации, и как виноват.

Автор фоторепортажа: Маргарита Рябикова, РИА VladNews

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