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Спорт

Кудоисты Владивостока сразятся за путевки в сборную города

В зрелищных поединках спортсмены разыграют награды в личном первенстве
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 14 октября, в 10 часов в спорткомплексе «Арена Спорта» (ул. Володарского, 3а) состоятся чемпионат Владивостока по восточному боевому единоборству кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие организованы городской федерацией кудо при поддержке администрации Владивостока. Вход для зрителей свободный.

В зрелищных поединках спортсмены разыграют награды в личном первенстве в различных весовых категориях и возрастных группах: юноши и девушки (2002-2005 г. р.), юниоры и юниорки (2000-2001 г. р.), мужчины (18 лет и старше) и женщины (абсолютная категория).

Как отметили в управлении физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, соревнования проводятся с целью популяризации и развития восточного боевого единоборства кудо, повышения мастерства и выявления сильнейших спортсменов, повышения квалификации судей, пропаганды здорового образа жизни.

Спортсменам, занявшим призовые места в личном зачете, вручат медали и грамоты от администрации Владивостока. Кроме этого, особо отличившихся наградят специальными призами за волю к победе и лучшую технику.

Из числа призеров будет сформирована сборная Владивостока, которая представит город на чемпионате Приморского края в ноябре.

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