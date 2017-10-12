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Актуальный комментарий

Глава Приморья обвинил в лесных пожарах шишкарей

Варварство при сборе дикоросов дорого обходится природе края
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что в лесных пожарах часто виноваты шишкари, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», – заявил Тарасенко.

Необходимо отметить, что в 2017 году в регионе уже возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений. Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более четырёх тысяч раз выезжали на тушение палов травы.

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