Подозреваемый в убийстве шишкаря пришел «сдаваться» сам

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Мужчина, подозреваемый в убийстве шишкаря в Чугуевском районе, задержан. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

"Подозреваемый пришел сам", - сообщил собеседник агенства. Им оказался местный 44-летний житель.

Напомним,инцидент произошел накануне в Чугуевском районе, в километре от села Изюбриный, в ходе которого 30-летний мужчина из Уссурийска получил ранение в голову во время конфликта с «защитниками леса». По словам знакомых погибшего, они и их товарищ на своем автомобиле направлялись на сбор шишек в лес, когда внезапно у них на пути встал джип. Трое мужчин с оружием вышли из внедорожника и сообщили, что собирать шишки в этом лесу запрещено. В ходе словесной перепалки один из "защитников леса" произвел выстрел в голову шишкарю. Ранение оказалось смертельным.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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