В Приморье разыскивают подозреваемого в убийстве шишкаря

СО СК по Чугуевскому району возбуждено уголовное дело.

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по Чугуевскому району поступило сообщение медицинских работников о том, что в приемный покой районной больницы доставлен мужчина с ранением головы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. От полученных травм пострадавший скончался. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и представители следственного комитета.

Установлено, что в Чугуевском районе, в километре от села Изюбриный, произошел инцидент, в ходе которого 30-летний мужчина из Уссурийска получил ранение в голову во время конфликта с «защитниками леса». По словам знакомых погибшего, они и их товарищ на своем автомобиле направлялись на сбор шишек в лес, когда внезапно у них на пути встал джип. Трое мужчин с оружием вышли из внедорожника и сообщили, что собирать шишки в этом лесу запрещено. В ходе словесной перепалки один из "защитников леса" произвел выстрел в голову шишкарю. Ранение оказалось смертельным.

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