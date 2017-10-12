Команда «Восток» завоевала «бронзу» на командном чемпионате России по спидвею

В пятницу, 13 октября, в 19:00 на стадионе «Авангард» пройдет финал Кубка России

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

10 октября, во Владивостоке на гаревой дорожке стадиона «Авангард» прошла решающая гонка за третье место командного чемпионата России по спидвею. В ней схлестнулись команды «Восток» и «Октябрьский». По итогам упорной борьбы наши спидвеисты одержали победу со счетом 50:39 и заняли почетное третье место на пьедестале.

Отметим, первая встреча в Октябрьском завершилась поражением «Востока» со счетом 42:48. И владивостокцам необходимо было побеждать с разницей более чем в шесть очков. Интрига сохранялась до середины гонки, счет был практически равным. Но команда «Восток» сумела вырваться вперед и после предпоследнего старта болельщикам стал понятен исход встречи.

Как отмечает руководитель команды «Восток» Константин Цыбулин, вчерашняя победа наших спидвеистов – это заслуга всей команды.

Напомним, в пятницу, 13 октября, в 19:00 на стадионе «Авангард» пройдет финал Кубка России по спидвею среди пар.