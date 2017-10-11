Директор Приморского океанариума подал в отставку

Гибель очередного дельфина стала последней каплей

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

После очередной гибели дельфина директор Приморского океанариума подал рапорт об отставке, сообщает РИА VladNews.

Как стало известно корреспонденту агентства, накануне в учреждении скончалась самка дельфина, которая не смогла побороть серьезное заболевание. Директор океанариума взял на себя ответственность за смерть млекопитающего и заявил, что подал в отставку:

"Принимая во внимание общественное мнение, не делающее скидок на причины этих событий, я подал рапорт об отставке с должности директора Приморского океанариума на имя руководителя Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, в состав которого на правах филиала входит НОК «Приморский океанариум». Хочу подчеркнуть, что Приморский океанариум, как государственное учреждение, ведет свою деятельность открыто и ничего не скрывает. Поэтому, в отличие от коммерческих океанариумов и передвижных дельфинариев, каждый случай потери животного становится достоянием общественности и очень живо обсуждается. Мы на виду и ничего не скрываем", - официально сообщил Александр Михайлюк.

В конце своего сообщения директор Приморского океанариума сказал, что несмотря ни на что рад, что смог внести свой вклад в работу этого грандиозного объекта, которым Приморье по праву может гордиться.