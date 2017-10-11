В Приморском океанариуме погиб дельфин

Самка млекопитающего получила острое респираторное заболевание

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Приморскому океанариуму не удалось спасти самку дельфина, получившую острое респираторное заболевание, очень быстро перешедшее в пневмонию.Пресс-секретарь Приморского океанариума Елена Молчанова сообщила корреспонденту агентства, что животное скончалось 10 октября.

"10 октября мы потеряли это животное, но, поверьте, сделали все возможное. Быстро прогрессирующая пневмония – одна из наиболее частых причин гибели китообразных и в природе и в современных океанариумах. Животные оказываются более чувствительны к этому заболеванию, чем люди. В Приморском океанариуме есть опыт успешного лечения острых респираторных заболеваний у дельфинов, но в этом случае болезнь прогрессировала слишком быстро. Проводится дополнительное медицинское обследование всех животных в дельфинарии", - говорит собеседник агенства.

Также Елена Молчанова отмечает, что каждая гибель морского млекопитающего в дельфинарии, безусловно, трагедия для тренеров, ветеринаров, техников – всех, для кого эти животные часть семьи.

"Особенно остро это ощущается, когда гибель животного происходит по чьей-то халатности, и трагедии можно было бы избежать. Неверно думать, что это остается безнаказанным. Меры принимаются самые жесткие!", - говорит Елена.

Так, по результатам расследования недавнего инцидента с заброшенным штормом посторонним предметом в открытом вольере на акватории бухты Парис, что привело к гибели белухи, подписаны приказы об увольнении начальника морской базы и начальника водолазной службы, не обеспечивших надлежащие условия для безопасного содержания животных. По всем предшествующим случаям также принимались самые жесткие кадровые решения, вплоть до смены руководства океанариума и судебных разбирательств в отношении конкретных лиц.

"К сожалению, бывают случаи неизбежные. Животные, как и люди, болеют. Даже, когда для их спасения используются самые современные методы лечения и привлекаются лучшие ветеринарные специалисты. Конечно, случаев, когда мы успешно вылечивали болеющих животных даже при очень опасных для них инфекциях, гораздо больше, но они остаются «за кадром»", - подводит итог пресс-секретарь Приморского океанариума.

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