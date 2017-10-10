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Во Владивостоке определен первый финалист чемпионата города по лапте

Следующий отборочный турнир III чемпионата города по лапте среди подростков пройдет 20 октября
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Команда средней школы № 66 получила первую путевку в финал III чемпионата города Владивостока по лапте среди подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В напряженной борьбе ребята опередили своих соперников из школ 77 и 78, став победителями отборочного турнира Ленинского района.

Накануне, 9 октября, в рамках чемпионата прошел первый отборочный турнир Ленинского района, участниками которого стали команды школ № 66, 77 и 78. Борьба на игровом поле была напряженной, каждая из команд в итоге в одном мачте победила и по одному матчу проиграла. По этой причине, как рассказал главный судья чемпионата Павел Докучаев, победитель определялся по разнице набранных и пропущенных очков. В итоге школа № 66 получила преимущество в 16 очков и стала победителем отборочного турнира Ленинского района.

«Мы учим владивостокских подростков играть в лапту на протяжении уже пяти лет, и с каждым годом видим растущий интерес и увлеченность их этой игрой, поддержку со стороны педагогов по физической культуре, которые с удовольствием берут на себя роль тренеров, – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Приятно видеть и то, что помогают готовить новые команды чемпионы и призеры прошлых лет».

Напомним, III чемпионат города по лапте, организатором которого выступает МКУ «Молодежный ресурсный центр», стартовал 1 октября. Продлится он почти весь учебный год. До конца апреля 2018 года во всех районах города пройдут мастер-классы для команд-участниц, а также районные отборочные турниры. А в мае состоятся финальные матчи между победителями районных соревнований, которые и определят нового чемпиона. Как отметили организаторы, по правилам нынешнего чемпионата участвовать в нем могут не только команды образовательных учреждений, но и дворовые команды и сборные молодежных и детских общественных объединений.

Следующий отборочный турнир III чемпионата города по лапте среди подростков пройдет 20 октября на базе школы №7 .

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