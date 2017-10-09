По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело

При аварии погиб шестилетний ребенок

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В отношении мужчины, совершившего ДТП в Приморье, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), а также ряд административных материалов ( ст. 12.6 КоАП РФ, ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ, ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Напомним, смертельная авария произошла в селе Новопокровка, Анучинский район. 49-летний мужчина, управлявший мотороллером в нетрезвом состоянии, не справился с управлением транспортного средства и своершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В момент аварии с ним находился пассажир - его 6-летний сын, который от полученных травм скончался на месте: его раздавило мотороллером.

В пресс-службе ГАИ края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент ДТП стаж вождения водителя составил 27 лет, летом 2014 года он был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, мотороллер был собран самостоятельно и в настоящий момент он помещен на специализированную стоянку.

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