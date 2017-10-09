Кроссовер отправил пешехода на больничную койку в пригороде Владивостока 12:01, 09 октября Кроссовер отправил пешехода на больничную койку в пригороде Владивостока (Эксклюзив)
Авария в Приморье унесла жизнь ребенка 11:49, 09 октября Авария в Приморье унесла жизнь ребенка (Фото)
Превышение скорости стало причиной серьезной аварии в Приморье 10:58, 09 октября Превышение скорости стало причиной серьезной аварии в Приморье (Видео)
Новостная лента
Октябрь, 09 понедельник
12:14
​Мэр Владивостока прокомментировал анекдотом увольнение Миклушевского
12:14
Андрей Тарасенко:Такое я видел только в 90-х Эксклюзив
12:13
Прием заявок на танцевальный конкурс во Владивостоке продлится до 30 октября
12:01
Кроссовер отправил пешехода на больничную койку в пригороде Владивостока Эксклюзив
11:49
Авария в Приморье унесла жизнь ребенка Фото
11:37
Серийный грабитель задержан в Приморье Фото
11:25
Правила обращения с животными пропишут в законе
11:10
Эксперты нашли в Приморье опасное мясо
10:58
Превышение скорости стало причиной серьезной аварии в Приморье Видео
10:58
От каких отравлений обычно умирали приморцы в августе?
10:46
Пожары в Приморье произошли по вине сборщиков кедровых шишек
10:34
Серьезная авария произошла во Владивостоке Фото и Видео
10:22
Вода из крана в Приморье: лучше, чем после тайфуна - но хуже, чем летом
10:10
Приморец хранил у себя 130 кг наркотиков Фото и Видео
09:57
Рубль снова упадет в цене
09:45
За сутки в Приморье потушили семь пожаров
09:33
Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 октября Адреса
09:20
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 9 октября Адреса
09:08
В Приморье сегодня туманно и дождливо
08:04
У дельфинов нашли человеческий акцент
07:01
Гороскоп на 9 октября
06:07
Лед покроет реки Приморья в конце ноября
05:11
Синдзо Абэ приедет во Владивосток в 2018 году
04:16
Какой вирус гриппа ожидается в 2017-2018 году в России: стоит ли делать прививки
03:21
Во Владивостоке появится мечеть
02:19
Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в Приморье
01:18
Эксперты составили ТОП-5 подержанных кроссоверов за 500 тыс рублей
00:28
Во Владивостоке появится новый паром для связи с Японией и Кореей
Октябрь, 08 воскресенье
23:04
Стало известно, что спасло древних "россиян" от вырождения
22:01
Мужчина, насиловавший 13 лет свою дочь, получил 24 года «строгача»
21:12
Специалисты рассказали, как снизить риск болезни в холода
20:07
Эффект ноцебо: ученые описали силу побочек бесполезных лекарств
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Авария в Приморье унесла жизнь ребенка

Малыша придавило мотороллером
Фото: ГИБДД ПК Фото: ГИБДД ПК
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло смертельное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в селе Новопокровка, Анучинский район, в обеденное время в районе дома по улице Советская, 23. 49-летний водитель мотороллера не справился с управлением транспортного средства при прохождении опасного поворота, в результате чего произошло опрокидывание транспорта в кювет. В момент аварии пассажиром мотороллера был 6-летний сын водителя, который получил травмы несовместимые с жизнью: его придавило транспортом.

В пресс-службе ГАИ края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент ДТП стаж вождения водителя составил 27 лет, летом 2014 года он был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, мотороллер был собран самостоятельно и в настоящий момент он помещен на специализированную стоянку.

По факту ДТП в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ, а также ряд административных материалов (12.6 КоАП РФ, 12.7 ч.1 КоАП РФ, 12.8 ч.1 КоАП РФ).

По факту дорожно-транспортного происшествия и данных, предоставленных участником автоаварии, полиция проводит проверку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
Серийный грабитель задержан в Приморье
11:37, 09 октября 2017 Серийный грабитель задержан в Приморье

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Эксперты нашли в Приморье опасное мясо
11:10, 09 октября 2017 Эксперты нашли в Приморье опасное мясо

Результаты мониторинга Роспотребнадзора: птица, свинина и другие мясопродукты

Превышение скорости стало причиной серьезной аварии в Приморье
10:58, 09 октября 2017 Превышение скорости стало причиной серьезной аварии в Приморье

Есть пострадавшие

Пожары в Приморье произошли по вине сборщиков кедровых шишек
10:46, 09 октября 2017 Пожары в Приморье произошли по вине сборщиков кедровых шишек

Такое предположение выдвинули главы муниципальных районов края

Серьезная авария произошла во Владивостоке
10:34, 09 октября 2017 Серьезная авария произошла во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Приморец хранил у себя 130 кг наркотиков
10:10, 09 октября 2017 Приморец хранил у себя 130 кг наркотиков

29-летний мужчина признался в содеянном

За сутки в Приморье потушили семь пожаров
09:45, 09 октября 2017 За сутки в Приморье потушили семь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить