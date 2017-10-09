Авария в Приморье унесла жизнь ребенка

Малыша придавило мотороллером

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В Приморье произошло смертельное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент случился в селе Новопокровка, Анучинский район, в обеденное время в районе дома по улице Советская, 23. 49-летний водитель мотороллера не справился с управлением транспортного средства при прохождении опасного поворота, в результате чего произошло опрокидывание транспорта в кювет. В момент аварии пассажиром мотороллера был 6-летний сын водителя, который получил травмы несовместимые с жизнью: его придавило транспортом.

В пресс-службе ГАИ края корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На момент ДТП стаж вождения водителя составил 27 лет, летом 2014 года он был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, мотороллер был собран самостоятельно и в настоящий момент он помещен на специализированную стоянку.

По факту ДТП в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ, а также ряд административных материалов (12.6 КоАП РФ, 12.7 ч.1 КоАП РФ, 12.8 ч.1 КоАП РФ).

По факту дорожно-транспортного происшествия и данных, предоставленных участником автоаварии, полиция проводит проверку.

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