Руководство Приморского океанариума: Стране нужен законопроект о зоопарках и зоопарковой деятельности

В ближайшие несколько месяцев в Государственной думе примут закон об ответственном обращении с животными

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Руководство Приморского океанариума прокомментировало готовящийся закон об ответственном обращении с животными, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Есть огромная проблема, которую могут помочь решить общественность и специалисты по морским млекопитающим. Стране нужен законопроект о зоопарках и зоопарковой деятельности. Он разрабатывается по инициативе государственных зоопарков. Приморский океанариум тоже подготовил свои рекомендации. Этот закон в частности призван регламентировать нормы содержания животных. Продвижение проекта идет медленно, а между тем в стране отсутствует нормативная база условий содержания животных. Совершенно очевидно, что в ней не заинтересованы небольшие частные зоопарки и океанариумы, поскольку им сложно создать подходящие условия. Мы очень надеемся, что с принятием такого закона прекратится деятельность передвижных дельфинариев", - сообщила корреспонденту РИА VladNews пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

Напомним, ранее агентство сообщало, что в ближайшие несколько месяцев в Государственной думе примут закон об ответственном обращении с животными. Стоит отметить, что закон вводит запрет на содержание притравочных станций, контактных зоопарков и передвижных дельфинариев, а также меры наказания за содержание в доме диких животных. Закон был принят в первом чтении в марте 2011 года после того, как в подмосковном посёлке Зелёном зоозащитники обнаружили чёрный рынок экзотических животных, который располагался на территории производственно-складского комплекса. Животные содержались в плохих условиях.