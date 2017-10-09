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Правила обращения с животными пропишут в законе

Закон будет принят в ближайшие месяцы
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В ближайшие несколько месяцев в Государственной думе примут закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что закон вводит запрет на содержание притравочных станций, контактных зоопарков и передвижных дельфинариев, а также меры наказания за содержание в доме диких животных.

«Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, думаю, ближайших месяцев», — сообщила председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Закон был принят в первом чтении в марте 2011 года после того, как в подмосковном посёлке Зелёном зоозащитники обнаружили чёрный рынок экзотических животных, который располагался на территории производственно-складского комплекса. Животные содержались в плохих условиях.

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