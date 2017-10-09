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Общество

Андрей Тарасенко: Лучше летать на вертолете, чем ездить по таким дорогам

Врио главы региона оценил дорожную ситуацию в Приморье
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Несмотря на то, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вступил в должность меньше недели назад, он уже успел узнать насущные проблемы Приморья. В частности, накануне врио главы региона на пресс-подходе сообщил, что вопрос "плохих дорог" в Приморье будет взят под его личный контроль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Я здесь ездил по дорогам. Видел, что творится. Особенно, когда едешь в сторону Большого Камня, либо в сторону Славянки. Кошмар этот наблюдаешь. Думаешь: "Лучше лететь на вертолете". Только не по дороге ехать. Я получил исходные данные. Думаю, что мы займемся решением этой проблемы вместе со службами, которые здесь существуют",- сообщил Андрей Тарасенко.

Врио главы Приморья оценил и дорожную ситуацию во Владивостоке. И уже заметил огромные скопления автомобилей в час-пик.

"В городе я наблюдаю постоянные пробки. Не продумано движение. Необходимо поговорить с сотрудниками ГИБДД и представителями администрации города, чтобы начать решать данный вопрос. Вопрос с пробками уже решен в Москве. Там все сначала ругали тех, кто кладет широкие пешеходные дороги. Вопрос тогда урегулировали с односторонним движением. Раньше по тротуарам стояли машины. Постоянно приходилось мимо обходить. А сейчас машин не видно, исчезли пробки. Выходишь из машины - любуешься городом. Эту проблему нужно ликвидировать и  во Владивостоке. Я готов работать вместе с главой города, решать проблему",- сообщил Андрей Тарасенко.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в начале октября прокурор Приморского края Сергей Бессчасный на заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания Приморского края выступил с жесткой критикой в адрес дорожных строителей. Также Сергей Бессчасный остался недовольным состоянием дорожного полотна на всей территории Приморья.

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