"Размазанный" асфальт на дорогах возмутил приморского прокурора

Сергей Бессчасный предложил начать решать проблему с Примавтодора

Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Латание ям в мороз, "размазывание" асфальта по дороге, аффилированность и кумовство, вечно убыточный Примавтодор и десятки погибших в ДТП из-за некачественного ремонта дорог. С жесткой критикой в адрес дорожных строителей и всех, кто причастен к этому вопросу, выступил прокурор Приморского края Сергей Бессчасный на заседании комитета по экономической политике ЗСПК, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство PrimaMedia.

Эмоциональная речь прокурора Сергей Бессчасного стала ответом на доклад директора департамента дорожного хозяйства Александра Шворы о состоянии дел в отрасли. Отчет чиновника вызвал критику и со стороны депутатов. Как оказалось, только 38% краевых дорог соответствуют нормативам. И этот показатель не изменился за минувший год, несмотря на миллиардные вложения.

Начать реформирование в сфере ремонта и содержания краевых дорог Сергей Бесчасный предложил с решения вопроса с Примавтодором. Он припомнил дорожникам и ежегодный ремонт одного и того же участка, и укладку асфальта в непогоду, и экономию на качестве и количестве материалов, и исполнение ремонтных контрактов в декабре.

«А куда же уходят деньги? С этого нужно начать. Тогда мы придем к самому главному – та программа, которая сейчас существует по развитию транспортного комплекса – это вчерашний день. В эту программу нужно совершенно другие требования закладывать", — заявил Бессчасный.

Также Сергей Бессчасный призвал чиновников обратить внимание, на каком оборудовании и из какого сырья производится асфальт для краевых дорог.

"Что из себя представляет этот продукт, на который мы в год тратим 11 млрд рублей? А если разобраться, а кто у нас асфальт варит? Сколько у нас производителей, которые выпускают асфальтобетонную смесь? У кого закупает Примавтодор? И есть ли здесь аффилированность?

Он напомнил чиновникам, что плохое качество дорог – это не только повод ежегодно выделять деньги на их ремонт, зачастую ямы на трассе имеют гораздо более высокую цену.

Ранее РИА VladNews сообщало, что самым проблемным участком является дорога в самом городе Фокино. Дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии - автомобилисты вынуждены проезжать по разбитым дорогам от ямы к яме. Протяженность этого участка – три километра.

Как оказалось, не только город Фокино страдает от отсутствия дорожного покрытия. Еще хуже обстоит ситуация на въезде в Большой Камень, в районе Петровки и Царевки, в Романовке и Смоляниново, а также в Шкотово. Местами полотно вообще отсутствует. Ямы, которые некогда были засыпаны щебенкой, разбились еще больше, а где-то дорога "выдавлена" настолько, что посреди трассы выросли бугры, объезжать которые приходится по обочине, создавая аварийные ситуации.

На сегодняшний день, проделаны дорожные работы на участке трассы «Фокино-Дунай», заасфальтирован участок дороги в Фокино и ведутся ремонтные работы на различных участках трассы «Владивосток-Находка».