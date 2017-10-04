Источник: Губернатор Приморья Владимир Миклушевский написал заявление об отставке 19:39, 04 октября Источник: Губернатор Приморья Владимир Миклушевский написал заявление об отставке
18:15, 04 октября "Размазанный" асфальт на дорогах возмутил приморского прокурора
В субботу во Владивосток вернется летняя погода 17:14, 04 октября В субботу во Владивосток вернется летняя погода
Новостная лента
Октябрь, 04 среда
21:15
Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут
21:15
Автоледи совершила лобовое столкновение с автомобилем такси во Владивостоке Видео
20:21
Во Владивостоке появится мечеть
19:39
Источник: Губернатор Приморья Владимир Миклушевский написал заявление об отставке
19:14
Константин Межонов поздравил преподавателей школ искусств Владивостока с Днём учителя
18:40
В Приморье обнаружили шкуру тигра
18:30
В центре города не будет ограничено движение на выходных
18:15
"Размазанный" асфальт на дорогах возмутил приморского прокурора
18:09
Нелегальные гостиницы прикрывают в Приморье
17:52
Новый детский сад «Золотой ключик» откроют во Владивостоке уже завтра, 5 октября
17:39
Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек Эксклюзив
17:27
Попавший под колеса автобуса во Владивостоке ребенок получил ушиб мозга Эксклюзив
17:15
Во Владивостоке открылся новый завод Фото
17:14
В субботу во Владивосток вернется летняя погода
17:02
Житель Владивосток получил 11 лет строгача за жестокое убийство
16:51
Владивосток стал местом притяжения Эксклюзив
16:39
Сегодня в администрации Владивостока пройдет первое занятие нового учебного сезона школы «Управдом»
16:26
Завтра во Владивостоке станет теплее
16:13
В Приморье неизвестные приклеили листовки в поддержку "Приморских партизан"
16:00
Грузовик с картофелем перевернулся во Владивостоке
15:48
Крупное предприятие Владивостока вынуждено приостановить работу из-за действий администрации Приморья
15:35
«Унылая пора…»: как владивостокцам побороть депрессию Видео
15:22
Во Владивостоке соберутся рыбацкие капитаны Эксклюзив
15:14
Радио «Лемма» подводит итоги конкурса «Я рисую лето»
15:10
В первую неделю ноября приморцев ожидают три выходных дня
14:56
Во дворе одного из домов во Владивостоке растет гора мусора
14:42
"Почта России" начнёт торговать продуктами
14:30
Во Владивостоке начинается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья»
14:18
Готовим на веранде: Осенний сезон Видео
14:04
Автомобиль перевернулся в Приморье
13:56
«Печатный двор - 2017» – разговор о главном
13:52
Стас Пьеха даст концерт во Владивостоке 6 октября
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4210 (149) от 04 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Равнение на учителя
Такие разные, но все-таки вместе
Контрабандисты попались. На учениях
Международный конгресс рыбаков обещает стать особенным
О чем расскажет волшебный лотос?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Актуальный комментарий

"Размазанный" асфальт на дорогах возмутил приморского прокурора

Сергей Бессчасный предложил начать решать проблему с Примавтодора
Фото: Плетнева Анна, РИА VladNews Фото: Плетнева Анна, РИА VladNews
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Латание ям в мороз, "размазывание" асфальта по дороге, аффилированность и кумовство, вечно убыточный Примавтодор и десятки погибших в ДТП из-за некачественного ремонта дорог. С жесткой критикой в адрес дорожных строителей и всех, кто причастен к этому вопросу, выступил прокурор Приморского края Сергей Бессчасный на заседании комитета по экономической политике ЗСПК, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство PrimaMedia.

Эмоциональная речь прокурора Сергей Бессчасного стала ответом на доклад директора департамента дорожного хозяйства Александра Шворы о состоянии дел в отрасли. Отчет чиновника вызвал критику и со стороны депутатов. Как оказалось, только 38% краевых дорог соответствуют нормативам. И этот показатель не изменился за минувший год, несмотря на миллиардные вложения.

Начать реформирование в сфере ремонта и содержания краевых дорог Сергей Бесчасный предложил с решения вопроса с Примавтодором. Он припомнил дорожникам и ежегодный ремонт одного и того же участка, и укладку асфальта в непогоду, и экономию на качестве и количестве материалов, и исполнение ремонтных контрактов в декабре.

«А куда же уходят деньги? С этого нужно начать. Тогда мы придем к самому главному – та программа, которая сейчас существует по развитию транспортного комплекса – это вчерашний день. В эту программу нужно совершенно другие требования закладывать", — заявил Бессчасный.

Также Сергей Бессчасный призвал чиновников обратить внимание, на каком оборудовании и из какого сырья производится асфальт для краевых дорог.

"Что из себя представляет этот продукт, на который мы в год тратим 11 млрд рублей? А если разобраться, а кто у нас асфальт варит? Сколько у нас производителей, которые выпускают асфальтобетонную смесь? У кого закупает Примавтодор? И есть ли здесь аффилированность?

Он напомнил чиновникам, что плохое качество дорог – это не только повод ежегодно выделять деньги на их ремонт, зачастую ямы на трассе имеют гораздо более высокую цену.

Ранее РИА VladNews сообщало, что самым проблемным участком является дорога в самом городе Фокино. Дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии - автомобилисты вынуждены проезжать по разбитым дорогам от ямы к яме. Протяженность этого участка – три километра.

Как оказалось, не только город Фокино страдает от отсутствия дорожного покрытия. Еще хуже обстоит ситуация на въезде в Большой Камень, в районе Петровки и Царевки, в Романовке и Смоляниново, а также в Шкотово. Местами полотно вообще отсутствует. Ямы, которые некогда были засыпаны щебенкой, разбились еще больше, а где-то дорога "выдавлена" настолько, что посреди трассы выросли бугры, объезжать которые приходится по обочине, создавая аварийные ситуации.

На сегодняшний день, проделаны дорожные работы на участке трассы «Фокино-Дунай», заасфальтирован участок дороги в Фокино и ведутся ремонтные работы на различных участках трассы «Владивосток-Находка».

Похожие новости
Вся правда о генеральном плане Владивостока
18:50, 03 октября 2017 Вся правда о генеральном плане Владивостока

Эксперты обсудили важнейший для города документ

МИД России выступил с заявлением по поводу действий США
13:38, 03 октября 2017 МИД России выступил с заявлением по поводу действий США

В связи с захватом в Сан-Франциско российских дипломатических объектов

Элитный долгострой в центре Владивостока попытаются снова продать 9 ноября
00:34, 02 октября 2017 Элитный долгострой в центре Владивостока попытаются снова продать 9 ноября

Эксперты уверены, что покупатель на Hyatt скоро найдется

Приморским горе-родителям пообещали проблемы
16:42, 01 октября 2017 Приморским горе-родителям пообещали проблемы

Все несовершеннолетние к 11 часам вечера должны быть дома: «комендантский час»

Приморский эксперт: Взаимные оскорбления Трампа и Ким Чен Ына беспрецедентны и опасны
17:36, 28 сентября 2017 Приморский эксперт: Взаимные оскорбления Трампа и Ким Чен Ына беспрецедентны и опасны

Приморье оказалось на ядерно-химическом "перекрестке"

Политолог: Трамп
14:01, 28 сентября 2017 Политолог: Трамп "заигрался" с Северной Кореей

Приморский край может оказаться в зоне конфликта

Приморский депутат: Набираем кредиты, чтобы достроить ​«Хаятт»
10:00, 28 сентября 2017 Приморский депутат: Набираем кредиты, чтобы достроить ​«Хаятт»

Отставание сроков госпрограмм в крае - это срыв наказов Путина...