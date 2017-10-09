Сезон российского спидвея завершится во Владивостоке на этой неделе

Администрация Владивостока приглашает зрителей поддержать наших спортсменов

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Завтра, 10 ноября, во Владивостоке в 19 часов на стадионе «Авангард» команда «Восток» (Владивосток) встречается с спидвейным клубом «Октябрьский» (Октябрьский), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это будет последняя гонка командного чемпионата России по спидвею.

Как отметил руководитель клуба «Восток» Константин Цыбулин, завтра во Владивостоке пройдет второй финал плей-оффа командного чемпионата России по спидвею. Состоится напряженная борьба за третье место.

Кроме того, 13 октября, в 19 часов на стадионе «Авангард» пройдет финал Кубка России по спидвею среди пар.

Администрация Владивостока приглашает зрителей поддержать наших спортсменов и получить удовольствие от скорости и азарта гонщиков.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.