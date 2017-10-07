Новый врио губернатора Приморья рассказал о жене и детях

Нынешний глава Приморья жил до 8 класса на Печорской во Владивостоке; служил во Вьетнаме

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Новый врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко рассказал о жене и детях, сообщает РИА VladNews. Он сказал, что его супруга - простая женщина, домохозяйка. Она сейчас находится в Санкт-Петербурге, готовится к переезду во Владивосток. Можно сказать, она сейчас "на чемоданах".

Дочь у Тарасенко уже взрослая, ей 35 лет.

А сам глава Приморья прожил до 8-го класса во Владивостоке в доме №6 по улице Печорской; его дед был моряком, у бабушки было 12 детей. А Андрей Тарасенко имеет звание капитана первого ранга. Служил в спецназе во Вьетнаме. На данный момент живет в гостинице.

"Не воруй и не сядешь, - сказал Тарасенко. - Есть машина, есть одежда - мне хватает. Самолет мне не нужен".

Глава Приморья не состоит ни в одной из политических партий.