Семья врио губернатора Приморья: Какие доходы и что в собственности

Сведения из декларации Андрея Тарасенко за 2015 и 2016 годы

Владивосток, пятница, 06 октября , РИА Vladnews.

Сведения о доходах и имуществе должностных лиц ФГУП "Росморпорт" свидетельствуют о том, что в собственности назначенного накануне президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Андрея Тарасенко находится довольно краткий список имущества: квартира площадью 190 квадратных метров, гараж на 24,4 метра и снегоход Lunex, а также автомобильный прицеп, сообщает корреспондент РИА VladNews. Доход в 2016 году тогда гендиректора ФГУП составил почти 13,6 миллиона рублей.

При этом, в собственности супруги Тарасенко (при годовом доходе почти в 5,6 миллиона рублей) зарегистрированы земельный участок площадью 30 соток (в России), жилой дом площадью более 425 квадратных метров (опять же, в России) и жилой дом в Испании площадью 225 квадратных метров. Также в ее владении - гидроцикл, автомобильный прицеп и гараж на 17,4 "квадрата". Новая первая леди Приморья является совладелицей гаража на 17,5 квадратных метра. В ее пользовании было отмечено также парусное судно площадью порядка 8,7 кв.м.

Для сравнения, в 2015 году у Андрея Тарасенко, кроме отмеченных за 2016 год квартиры, гаража, прицепа и снегохода, находился и автомобиль Lexus RX-300; доход будущего врио губернатора Приморья составил чуть больше 16,1 миллиона рублей. Его супруга за год получила почти 767 тысяч рублей, а в собственности имела автомобиль Toyota RAV-4 и гидроцикл. Список принадлежавшей ей в 2015-м недвижимости был таким же, как и год спустя.