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Политика и экономика

Горнолыжные курорты ДФО объединят в «Снег Востока»

Приморье также выступит как туристический хаб всего «Восточного кольца России»
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае состоялась встреча представителей местного туристического сообщества и представителей Хабаровского края. Цель встречи – совместная реализация нового зимнего турпродукта «Снег Востока». Он станет одним из межрегиональных туристических направлений, реализуемых в рамках бренда «Восточное кольцо России», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«На протяжении нескольких лет мы совместно с регионами Дальнего Востока и Сибири активно занимаемся реализацией проекта “Восточное кольцо России”. Создаем новые туры и стараемся их продвигать на российских и международных туристических рынках. С Хабаровским краем у нас давние дружеские и партнерские отношения, мы достаточно плотно взаимодействуем в вопросах по развитию туризма. Общие проекты помогут нам создать интересный турпродукт, который позволит в первую очередь развитию внутреннего туризма, а в дальнейшем совместному выходу на международный уровень», – рассказал и.о.директора департамента туризма Приморского края Владимир Щур.

«Снег Востока» объединит такие объекты как курорт «Горный Воздух» на Сахалине, туристические возможности для зимнего отдыха Приморского края, а также в дальнейшем Камчатку и Еврейский автономный округ.

Директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева сообщила, что зимний отдых в Приморье необходимо активно развивать, несмотря на то, что в крае уже есть объекты, достойные для включения в маршрут «Снег Востока».

«В 2017 году на территории русского исторического парка “Изумрудная долина” в Уссурийске открылась резиденция всероссийского Деда Мороза. Теперь для гостей ежегодно в зимнее время здесь будут проводиться праздничные гуляния, они смогут пообщаться с преемником главного дедушки России. У нас действует несколько горнолыжных курортов “Грибановка”, база отдыха “Комета”, курорт “Arsgora”, центр зимних видов спорта “Синяя сопка” недалеко от интегрированного развлекательного курорта “Приморье” – все эти объекты пользуются большой популярностью у туристов и, как правило, места здесь нужно бронировать заранее. На данный момент мы заинтересованы в совершенствовании услуг и инфраструктуры для зимнего отдыха, но, тем не менее, уже можем включаться в зимние межрегиональные маршруты», – рассказала глава Приморского ТИЦ.

Напомним, федеральный проект «Восточное кольцо России» был впервые презентован в рамках ТТФ-2016. Уже в сентябре на Втором Восточном экономическом форуме главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры России и Ростуризма было подписано соглашение о его реализации. «Восточное кольцо» соединит лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут и даст возможность приезжим иностранцам посетить сокровищницы каждого региона.

Приморье в проекте позиционируется как туристкий хаб, аккумулирующий и перераспределяющий туристские потоки из стран АТР по регионам Дальнего Востока в рамках совместных турмаршрутов с учетом выгодного географического положения и нормы об упрощенном визовом режиме Свободного порта Владивосток. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов уверен, что бренд «Восточное кольцо» призван стать значимым активом туристской сферы России.

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