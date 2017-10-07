Игорь Пушкарев: Мы победили очереди в детские сады

Временно отстраненный глава города прокомментировал открытие нового ДОУ на улице Интернациональной во Владивостоке

Владивосток, суббота, 07 октября , РИА Vladnews.

Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал открытие нового детского сада в приморской столице, сообщает РИА VladNews. На своей странице в социальной сети он написал:

"Во Владивостоке отрыли новый детский сад на улице Интернациональная. Более 300 детей смогут ежедневно посещать дошкольное учреждение, оборудованное всем необходимым для полноценного развития ребёнка. Этот детский сад стал двадцать пятым по счёту за последние 8 лет. До 2008 года Владивосток потерял 200 детских садов: здания и помещения, где они располагались, были проданы, пришли в негодность или сданы в долгосрочную аренду. За эти годы администрации города удалось создать более десяти тысяч мест для маленьких дошколят. Мы победили очереди в детские сады детей от 3-х лет, и нельзя останавливаться на достигнутом", - написал Игорь Пушкарев.

#свободупушкареву

Отметим, мэр Владивостока, несмотря на нахождение в СИЗО "Матросская тишина" с июня прошлого года, поздравляет приморцев со всеми крупными праздниками и значимыми датами. Наиболее ярким поздравление от мэра было в преддверии 8 марта: тогда на улицах Владивостока появились баннеры с восьмёркой, окутанной колючей проволокой. По всей видимости, таким образом Игорь Пушкарёв хотел в очередной раз обратить внимание на свое уголовное дело.

Напомним, Игорь Пушкарёв был задержан 1 июня 2016 года во Владивостоке по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. В рамках уголовного дела также были арестованы его родной брат Андрей Пушкарёв и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. На сегодняшний день все участники процесса завершают ознакомление с материалами уголовного дела. По мнению экспертов, суд над братьями Пушкарёвыми состоится не раньше декабря 2017 года.