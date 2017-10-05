Миклушевский опаздывает на последнее совещание

Вице-губернаторы ожидают его в доме переговоров

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 октября, в 11.00 пройдёт последнее совещание бывшего губернатора Владимира Миклушевского с вице-губернаторами. Команда в сборе, на месте присутствуют представители СМИ, однако бывший глава региона опаздывает. Совещание пройдёт в "Доме переговоров". Об это РИА VladNews сообщил источник, который находится на месте событий.

Как сообщают очевидцы, к зданию Дома переговоров в пригороде Владивостока один за одним подъезжают элитные внедорожники должностных лиц администрации края. Также с места событий корреспондент VladNews сообщает, что чиновники пока отказываются от комментариев.

Владимир Миклушевский в ходе совещания проведет свою последнюю "оперативку" и попрощается со своей командой.

Напомним, временно исполняющим обязанности губернатора региона уже назначен Андрей Тарасенко. Он прилетит во Владивосток в ближайшее время.