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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Власти Приморского края устраивают беспредел

Временно отстраненный глава Владивостока прокомментировал решение суда по делу бутощебеночного завода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Временно отстраненный глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал решение суда по делу Владивостокского бутощебеночного завода, сообщает РИА VladNews.

- Вчера узнал, что «Владивостокский бутощебёночный завод» по решению краевых властей приостанавливает свою деятельность по добыче камня. В ходе многочисленных попыток руководства предприятия решить проблемы в рабочем порядке, департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края принципиально стоял на своём, добиваясь закрытия завода. Всё это означает, что предприятие становится на путь закрытия. 200 человек работает на ВБЩЗ и они, по решению суда, завтра могут остаться без работы. Вся эта ситуация - пример беспредела, который устраивают некоторые органы исполнительной власти Приморского края. Я благодарен уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марине Шемилиной за её позицию. Она также считает, что подобные меры неуместны, но и это не решило проблемы и краевым властям не указ. Люди проводят митинги, призывая обратить внимание властей на проблему, на предприятии проводится различные проверки по соблюдению трудового законодательства, налоговые проверки, как плановые, так и вне плановые - нарушения не выявляются, а только департамент Природных ресурсов и окружающей среду ПК разглядел несоответствие, выдумывая в судах всё новые и новые предписания. Есть закон, его конечно нужно исполнять, но есть еще и здравый смысл. Эту тему нельзя оставлять без внимания. Люди не должны остаться без работы, - написал Игорь Пушкарев.

Напомним, вчера, 4 октября, Пятый Арбитражный апелляционный суд фактически отправил двести сотрудников АО "Владивостокский бутощебеночный завод" в вынужденный отпуск. Такие последствия ждут коллектив предприятия в связи с тем, что апелляционная инстанция оставила в силе июльское решение Арбитражного суда Приморского края и приказ департамента природных ресурсов Приморского края от 1 февраля 2016 года о приостановлении действия лицензии ВБЩЗ на добычу камня в карьере.

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