Приморцы горячо поддерживают отставку Миклушевского

Эксперты «Золотого Моста» высказали свое мнение о случившихся кадровых переменах в Приморском крае и о том, почему Владимира Миклушевского поменяли на Андрея Тарасенко

Владивосток, четверг, 05 октября , РИА Vladnews.

Давно предсказываемая смена исполнительной власти в Приморском крае до последнего времени считалась «мифом»: никто особо не верил в том, что накануне выборов Президента РФ кремлёвские технологи пойдут на замену власти в крае. Деловой портал «Золотой Мост» попросил своих постоянных экспертов дать оценку тому, что уже случилось и что будет дальше, сообщает РИА VladNews.

Петр Самойленко, кандидат политических наук, доцент ДВФУ, эксперт РИСИ:

— Уход в отставку губернатора Миклушевского — бесспорно знаковое событие. Большое количество негативных публикаций в медиа в последние недели, немалое количество уголовных дел в отношении как высших чиновников краевого уровня, так и руководителей различных хозяйственных структур, находящихся в ведении администрации региона — это показатели того, что такая ситуация возникла не вдруг, а назревала определенное время. Если говорить о неофициальной информации, то по одной из версий, причиной формирования такого решения стали непростые отношения теперь уже бывшего главы региона с элитами края и полпредом. Теперь вопрос в том, насколько назначенный исполняющим обязанности губернатора Андрей Тарасенко сможет сформировать эффективную команду и создать систему стратегического управления регионом — ведь впереди выборы главы государства, а также необходимость решения вопросов экономического развития территории в рамках проектов ТОРов, Свободного порта, ДВ-гектара. Очевидно, что времени у нового руководителя края на «раскачку» и решение многих проблем региона не так уж и много…

Александр Ивашкин, председатель НП «Лига финансовых институтов» (Владивосток):

— Из пяти лет губернаторства Владимира Миклушевского — три года мы потеряли точно. Люди, а я говорю сейчас про избирателей, видели, что многое не получается, но продолжали не ходить на выборы и не голосовать. Не менялась власть на местах – и региональная власть могла и не видеть многих кризисных явлений и недовольства. И такая ситуация, связанная с отсутствием у многих жителей края гражданской позиции, приводила к тому, что годами в крае ничего не менялось — и возникала видимость того, что вокруг всё хорошо. При этом нельзя сказать, что у Владимира Миклушевского многое не получалось. Определенно, у него были сильные стороны: что касается чрезвычайных ситуаций и устранения последствий всяких ливней и потопов – он реагировал оперативно и действовал адекватно. Но это – скорее показатель «тактического» мышления, нежели стратегического. В больших проектах, которые реализовывались в Приморском крае, он «растворялся»: не смог собрать работоспособную команду, а та, которая была, оказалась достаточно «пёстрой». Категорически не верю, что Владимира Миклушевского «убрали» «силовики»: правоохранительные органы в Приморье просто выполняли свою работу и никто, кроме работодателя, не виноват в том, что на краевом уровне на работу были приняты чиновники «коррупционной направленности». Сегодня у Москвы новые, но вполне понятные ориентиры. Москве (под словом «Москва» я подразумеваю тех людей, которые отвечают за политику в стране) нужна динамика развития региона, экономика и рабочие места. Теперь важно, чтобы новый глава региона – Андрей Тарасенко, нас, приморцев, понимал!

Александр Огневский, руководитель Центра социально-политических технологий «Пиар-Политолог»:

— Совершенно не хочется устраивать «пляски на «костях», но отмечу, что произошедшее кадровое изменение на уровне главы региона было вполне предсказуемым и даже вполне ожидаемым. Отставки такого уровня случаются еще и тогда, когда глава региона начинает искренне верить собственным пиарщикам и «прикормленным» СМИ о том, что все его любят, а разговоры о проблемах края – это просто «козни» «завистников». Владимир Миклушевский пришел в самое удачное время: финансового кризиса еще не было, при нем прошел Саммит АТЭС, сразу после Саммита появились проекты ТОРов и «Свободного порта». Казалось бы – и карты в руки. Но где за эти пять лет «экономический эффект» работы новой команды? Где прекращение оттока населения? Где массовая застройка жилья? Где «социальные лифты» для молодёжи? Десяток СМИ «полировал» реальность, а сам регион жил в «будущем времени»: «вот придут иностранные инвесторы – и заживём!», «вот будет у нас миллионов «свиных голов» — и заживём!». Но проходил год, второй, потом третий – а ничего не менялось. И возникает вопрос: «А когда всё-таки «заживём» и «заживём» ли?»