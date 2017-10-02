​Военные самолеты США летают вблизи Приморья

Америка следит за КНДР с помощью самолетов-шпионов

Владивосток, понедельник, 02 октября , РИА Vladnews.

ВВС США приступили к ежедневным разведывательным полетам на самолетах RC-135S Cobra Ball над акваторией Японского моря вдоль границы с Северной Кореей, рассказал корреспонденту РИА VladNews военный эксперт, полковник в отставке Андрей Ратов.

- Для этого они перебросили в Восточную Азию дополнительные силы. Воздушные разведчики будут базироваться на военных аэродромах на островах Хоккайдо и Окинава в Японии. Эти самолеты предназначены для обнаружения пусков и отслеживания траекторий баллистических ракет.

Напомним, ранее военный эксперт прокомментировал последние заявления лидеров Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына.

- К сожалению, дело дошло до прямых угроз и шантажа. Этап со взаимными оскорблениями лидеров обеих стран Вашингтон и Пхеньян уже прошли. Что станет следующим? Видимо будет игра военными мускулами. А далее? ВВС США отправят стратегические бомбардировщики вдоль границ с КНДР, а средства ПВО Северной Кореи начнут их сбивать. Это уже война, - считает полковник Ратов.