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Политика и экономика

Развитием острова Русский займутся по идеям школьников?

К 2035 году здесь должна появиться городская агломерация с населением до 100 000 человек
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Школа экономики и менеджмента ДВФУ запустила конкурс проектных работ Project-cup «Город Русский» для школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза. Принимаются командные работы (до 3 человек) учеников 9-11 классов. Организаторы конкурса предлагают школьникам выразить свои идеи по направлениям:

  • развитие туризма и гостеприимства на о. Русский;
  • внедрение технологий Smart City на территории о. Русский;
  • социальное предпринимательство для развития кампуса ДВФУ и о. Русский;
  • Smart-ШЭМ: концепция «умного» корпуса Школы экономики и менеджмента ДВФУ;
  • разработка путеводителя по финансовой грамотности для целевой аудитории 12+ с использованием геймификации, социальных сетей, мессенджеров и других IT;
  • новые способы популяризации банковских продуктов с использованием геймификации, социальных сетей, мессенджеров и других IT.

Напомним, в 2017 году правительство РФ утвердило стратегию развития острова Русский. К 2035 году здесь должна появиться городская агломерация с населением до 100 000 человек.

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