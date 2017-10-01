Развитием острова Русский займутся по идеям школьников?

К 2035 году здесь должна появиться городская агломерация с населением до 100 000 человек

Владивосток, воскресенье, 01 октября , РИА Vladnews.

Школа экономики и менеджмента ДВФУ запустила конкурс проектных работ Project-cup «Город Русский» для школьников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу вуза. Принимаются командные работы (до 3 человек) учеников 9-11 классов. Организаторы конкурса предлагают школьникам выразить свои идеи по направлениям:

развитие туризма и гостеприимства на о. Русский;

внедрение технологий Smart City на территории о. Русский;

социальное предпринимательство для развития кампуса ДВФУ и о. Русский;

Smart-ШЭМ: концепция «умного» корпуса Школы экономики и менеджмента ДВФУ;

разработка путеводителя по финансовой грамотности для целевой аудитории 12+ с использованием геймификации, социальных сетей, мессенджеров и других IT;

новые способы популяризации банковских продуктов с использованием геймификации, социальных сетей, мессенджеров и других IT.

Напомним, в 2017 году правительство РФ утвердило стратегию развития острова Русский. К 2035 году здесь должна появиться городская агломерация с населением до 100 000 человек.