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Росприроднадзор: Труп кита у берегов Приморья утилизируют

Специалисты ищут причины гибели морского гиганта
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Погибший по неизвестныи причинам у берега возле Находки (Приморский край) кит оказался китом Минке (малый полосатик); вопрос об утилизации траупа решается. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе ТУ Росприроднадзора, по вопросу установления причин гибели кита и его утилизации запрос направлен в адрес Росрыболовства и администрации городского округа.

Напомним, труп кита Минке (не является краснокнижным) обнаружили накануне на прибрежной береговой полосе восточного побережья залива Восток западнее от Находки, в районе поселка Приисковый.

Фото: Росприроднадзор

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