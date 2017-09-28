Росприроднадзор: Труп кита у берегов Приморья утилизируют

Специалисты ищут причины гибели морского гиганта

Владивосток, четверг, 28 сентября , РИА Vladnews.

Погибший по неизвестныи причинам у берега возле Находки (Приморский край) кит оказался китом Минке (малый полосатик); вопрос об утилизации траупа решается. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе ТУ Росприроднадзора, по вопросу установления причин гибели кита и его утилизации запрос направлен в адрес Росрыболовства и администрации городского округа.

Напомним, труп кита Минке (не является краснокнижным) обнаружили накануне на прибрежной береговой полосе восточного побережья залива Восток западнее от Находки, в районе поселка Приисковый.

Фото: Росприроднадзор