Мертвого кита прибило к приморскому берегу

По какой причине погибло животное – остается загадкой

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье к берегу прибило тушу кита, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nhk_off. Мертвое огромное животное было обнаружено недалеко от Находки, на пляже Рица.

Как сообщили очевидцы, еще в понедельник они заметили кита, но тогда он был еще жив. По каким причинам погибло животное – неизвестно, однако до туши, которая уже начинает разлагаться, никому нет дела.

На мертвого кита накануне наткнули и сап-серферы. Долго ли еще туша будет находиться в воде – вопрос остается открытым.

Однако людей все-таки мучает вопрос по какой причине погибло животное.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.