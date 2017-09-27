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Общество

Мертвого кита прибило к приморскому берегу

По какой причине погибло животное – остается загадкой
Фото: Инстаграм (sup.er_foil_jedi) Фото: Инстаграм (sup.er_foil_jedi)
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье к берегу прибило тушу кита, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nhk_off. Мертвое огромное животное было обнаружено недалеко от Находки, на пляже Рица.

Как сообщили очевидцы, еще в понедельник они заметили кита, но тогда он был еще жив. По каким причинам погибло животное – неизвестно, однако до туши, которая уже начинает разлагаться, никому нет дела.

На мертвого кита накануне наткнули и сап-серферы. Долго ли еще туша будет находиться в воде – вопрос остается открытым.

Однако людей все-таки мучает вопрос по какой причине погибло животное.

 Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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