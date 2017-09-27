Проблемы бутощебёночного завода во Владивостоке крутятся вокруг позиции подчинённых Миклушевского

Руководство ВБЩЗ рассказало о всех деталях, связанных с приостановкой лицензии предприятия

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

Сложившаяся ситуация вокруг одного из крупнейших промышленных предприятий Владивостока по-прежнему не находит решения в коридорах власти, что с каждым днём ставит под вопрос судьбу более 200 человек, сообщает РИА VladNews.

На прошлой неделе в эфире радио «Лемма» руководство ВБЩЗ в лице управляющего завода Андрея Новикова и технического директора Василия Иванова поделились с горожанами подробности п о поводу возникшей ситуации на предприятии.

Стоять у истоков

Свой путь предприятие начало в 60-х годах. 25 мая 1953 года было подписано Постановление Совета Министров СССР о строительстве «Первореченского бутощёбёночного завода (предприятие было переименовано во «Владивостокский бутощебёночный завод» в 1990 году). При принятии решения о строительстве завода проводились согласования с организацией «Гипроруда» (институт по проектированию горнодобывающих предприятий с открытым и подземным способами разработки), которые, сделав все необходимые исследования, согласовали строительство завода именно на нынешнем месте. Завод стал первым и ведущим предприятием строительной индустрии края по обеспечению потребностей организаций капитального строительства во Владивостоке в начале 1960 годов.

Все последующие годы предприятие обеспечивало Владивосток и почти весь юг Приморья строительным камнем, что позволяло ударными темпами застраивать территорию и осуществлять инфраструктурные проекты в первую очередь в краевой столице.

Ещё одним масштабным проектом, где непосредственно участвовал ВБЩЗ, стала подготовка к Саммиту АТЭС 2012 года.

По словам Андрея Новикова, продукция использовалась повсеместно. «Материал нужен был везде. К примеру, при отсыпке островов для установки пилонов мостов, строительства дорог, подпорных стенок. Мы даже из нашего щебня делали бетон, отправляли на пароме на ту сторону острова Русский для строительства микрорайона там на кампусе», - отмечает технический директор предприятия.

В ногу со временем

Как правило, предприятия с 50-летней историей либо вырабатывают советскую технику либо закрываются вовсе. Лишь малая часть проходит модернизацию и продолжает работать по новым технологиям. ВБЩЗ был одним из таких заводов. В 2007 году на предприятии прошла масштабная модернизация производства, была закуплена техника, сменилась технология добычи камня.

«Дробилки у нас финские, погрузочные механизмы немецкие. Возьмём к примеру экскаватор «Linker 904». Таких всего четыре в мире. Мы его делали по заказу, потому что такую технику в Германии делали на дизеле, а мы, потому что электричества у нас много в карьере, заказали электрическую версию. Привод электрический на этом экскаваторе», - говорит Василий Иванов. «Отошли также и от БЕЛАЗов, перешли на Вольво, которые не причиняют большого вреда полотну дорог».

Затянувшаяся турбулентность

В истории, пожалуй, любого промышленного предприятия бывают моменты взлётов и падений. Как правило, они связаны с коньюктурой рынка, объёмами продаж, износом оборудования и т.д. Однако бывает и так, что работу предприятия безосновательно блокируют надзорные органы, причиняя тем самым убытки, либо мотивируя собственников к продаже живого бизнеса в «нужные руки».

По словам Андрея Новикова, два года назад с предприятием случилась именно такая история. «Завод начало лихорадить и причина этого в том, что департамент природных ресурсов и окружающей среды Приморского края не согласовывает техническую документацию на ведение горных работ. Для горнодобывающего предприятия – это самый главный документ. И в связи с этим департамент природных ресурсов имеет желание приостановить действие лицензии на добычу полезных ископаемых. Что значит - остановка», - говорит Новиков.

Стоит сказать, что в 2013 году была подготовлена техническая документация компанией «Гипроруда», которая делала первый проект для предприятия ещё в период его основания. Тогда представители компании приезжали во Владивосток и лично согласовывали новый проект в «Примнедрах»

Как отмечает руководство предприятия, в 2014-м году истекал срок действия лицензии, позже она была продлена до 2034-го года, но при продлении лицензий проект горных работ должен пройти пересогласование. На этот момент эти полномочия уже были переданы в департамент природных ресурсов Приморского края.

«После продления лицензии была очередная плановая проверка и департамент природных ресурсов выйдя на проверку к нам на предприятие не нашел ни одного замечания в том числе не было вопросов по пересогласованию данного проекта

в 2015 году», - вспоминает Василий Иванов. «Претензий не было. Но потом

в ноябре того же года внезапная была проведена внеплановая проверка,

в результате которой появился целый ряд замечаний».

Всего после данной проверки было выявлено десять замечаний. Три отменил суд, ещё пять завод устранил своими силами. В конечном счёте осталось всего два - шумы при взрыве и запылённость. Однако, как говорят эксперты, эти направления прерогатива Росприроднадзора, который со своей стороны не предъявлял претензий

Бюрократия как она есть

Сложившаяся ситуация на сегодня представляет собой острый конфликт между руководством департамента природных ресурсов и окружающей среды Приморского края и ВБЩЗ, руководство которого уже 2 года пытается «достучаться» до чиновников в попытках найти компромисс в интересах более 200 работников и предприятия, приносящего ежегодно в бюджет более 170 млн. налогов.

«Я неоднократно звонил в приёмную департамента. Секретарь мне обещала перезвонить, взяла мой номер, но звонка по итогу я так и не дождался», - сетует Андрей Новиков. «В итоге поехал туда сам, попытался попасть. Нарвался на дикую агрессию со стороны руководителя департамента господина Коршенко. И в итоге даже не смогли попасть в кабинет».

Что же на самом деле стало причиной подобной реакции со стороны краевого департамента на данный момент сложно. Высказываются разные версии: от политической подоплёки дела Пушкарёвых-Лушникова до попыток устранить конкурента на рынке стройматериалов. И скорее всего тут уже нужно разбираться не только правоохранительным органам, но и представителем полпредства президента РФ в ДФО. Пример ВБЩЗ сегодня является показателем того, насколько может быть хрупким бизнес в случае появления личного интереса со стороны контрольно-надзорного органа.

Пока же департамент природных ресурсов и окружающей среды вновь отказал ВБЩЗ в согласовании технического проекта. Причины? Да их, как показала практика, там находят без труда.