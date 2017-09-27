Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке 10:57, 27 сентября Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке (Эксклюзив)
Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году 10:44, 27 сентября Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году
В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока 09:57, 27 сентября В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
Новостная лента
Сентябрь, 27 среда
10:57
Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:44
Знаменитый долгострой для онкобольных Приморья обещают сдать в 2018 году
10:32
Водитель, скрывшийся с места ДТП в Приморье, получил наказание
10:20
Приморец попался на выращивании конопли
10:09
Личинки «съели прибыль» приморских предпринимателей
09:57
В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока
09:45
Массовая авария произошла во Владивостоке Фото
09:30
Сотрудники Приморского океанариума ответят за смерть белухи
09:11
Три авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием
09:03
Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины
08:52
Более тысячи человек будут тушить лесные пожары в Приморье
08:51
Несколько домов во Владивостоке останутся без света сегодня, 27 сентября Адреса
08:44
В некоторых районах Владивостока сегодня ожидается отключение холодного водоснабжения Адреса
08:40
Жители Владивостока ощутили первое похолодание
08:01
Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье Фото
07:39
Гороскоп на 17 сентября
06:26
Опрос: только около трети россиян имеют сбережения
05:41
Финал конкурса «Воспитатель года - 2017» прошёл во Владивостоке Фото
04:24
Приморье: Тысячи людей работают при нарушениях охраны труда
04:06
10 крупных компаний полностью откажутся от автомобилей с ДВС
03:38
Большой театр пробил дно
03:04
МВД: В РФ вырос объем продаж фальсифицированных лекарств в Интернете
02:31
Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре
02:01
Бывший глава "Русгидро" Евгений Дод освобожден из-под домашнего ареста
01:10
Страшное пророчество Ванги для России на конец 2017 года: будет много крови!
00:37
В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД
00:12
ДВФУ участвует в создании Центра горно-технического образования под эгидой ООН
Сентябрь, 26 вторник
23:38
До окончания приема заявок на конкурс грантов «Молодежная инициатива» осталось два дня
22:36
Рестораны Владивостока предлагают дикое мясо
21:19
Открытый чемпионат Владивостока по рукопашному бою состоится в предстоящие выходные
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4206 (145) от 27 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Тигров больше, чем в природе
Почему дачники стали садоводами
Культпоход в усадьбу с пряничными домиками
Фестиваль национальных культур обещает приятные сюрпризы
КНДР заявила об «ответных мерах»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока

Начало аукциона назначено на 28 сентября 12:00 мск
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В Москве 28 сентября состоятся торги, на которых "Российский аукционный дом" в очередной раз попытается продать недостроенную 5-звездочную гостиницу Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Начало аукциона назначено на 12:00 мск.

Тип торгов - открытый голландский аукцион. Начальная цена лота (здание гостиницы общей площадью 36,5 тыс. кв.м. и здание СПА-центра площадью 10,2 тыс. кв. м.) на этот раз - 4,153 миллиарда рублей; шаг на повышение - 5 миллионов рублей, а на понижение - 41,5 миллион рублей. Цена отсечения - 2,9 миллиарда рублей; ниже этой цены продавать отель не будут.

Отметим, что нынешний аукцион был первоначально назначен на 24 июля - но перенесен на 28 сентября без объяснения причины. Ранее торги по элитному недострою в центре Владивостока уже неоднократно срывались и переносились - в связи с отсутствием желающих выкупить объект.

При этом, недавно стало известно о том, что оборудование, текстиль и даже лишние стройматериалы, закупленные для гостиницы, собственник (администрация Приморского края) распродает по сниженным ценам. В ближайшее время во Владивостоке появятся шоу-румы обоих элитных недостроев.

Похожие новости
Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины
09:03, 27 сентября 2017 Приморский бизнес предпочитает торговать и ремонтировать машины

Появились данные официальной статистики на начало сентября

Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье
08:01, 27 сентября 2017 Почти половину денег инвесторы дальневосточных ТОР готовы вложить в Приморье

В крае действует четыре ТОР - из восемнадцати дальневосточных территорий

Опрос: только около трети россиян имеют сбережения
06:26, 27 сентября 2017 Опрос: только около трети россиян имеют сбережения

89% участников опроса назвали конкретную сумму, которая сделает их счастливыми

Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре
02:31, 27 сентября 2017 Законопроект о регулировании криптовалют будет готов в октябре

Об этом рассказал журналистам глава комитета Госдумы

​КНДР заявила о начале войны с США
17:48, 26 сентября 2017 ​КНДР заявила о начале войны с США

А американцы и не знали

Прокуратура: «Радиоприбор» остается одним из крупнейших должников Приморья по зарплатам
17:00, 26 сентября 2017 Прокуратура: «Радиоприбор» остается одним из крупнейших должников Приморья по зарплатам

Всего зарплатные долги в регионе формируют 44 предприятия, половина которых - банкроты

Как распределялись должности в думе Владивостока?
15:51, 26 сентября 2017 Как распределялись должности в думе Владивостока?

Непубличные детали внутриполитической повестки региона