В Москве снова попытаются продать недостроенный Hyatt в центре Владивостока

Начало аукциона назначено на 28 сентября 12:00 мск

Владивосток, среда, 27 сентября , РИА Vladnews.

В Москве 28 сентября состоятся торги, на которых "Российский аукционный дом" в очередной раз попытается продать недостроенную 5-звездочную гостиницу Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews. Начало аукциона назначено на 12:00 мск.

Тип торгов - открытый голландский аукцион. Начальная цена лота (здание гостиницы общей площадью 36,5 тыс. кв.м. и здание СПА-центра площадью 10,2 тыс. кв. м.) на этот раз - 4,153 миллиарда рублей; шаг на повышение - 5 миллионов рублей, а на понижение - 41,5 миллион рублей. Цена отсечения - 2,9 миллиарда рублей; ниже этой цены продавать отель не будут.

Отметим, что нынешний аукцион был первоначально назначен на 24 июля - но перенесен на 28 сентября без объяснения причины. Ранее торги по элитному недострою в центре Владивостока уже неоднократно срывались и переносились - в связи с отсутствием желающих выкупить объект.

При этом, недавно стало известно о том, что оборудование, текстиль и даже лишние стройматериалы, закупленные для гостиницы, собственник (администрация Приморского края) распродает по сниженным ценам. В ближайшее время во Владивостоке появятся шоу-румы обоих элитных недостроев.