Тренер, избивший моржа Мишу в Приморском океанариуме, уволен

Животное было наказано за общение с морскими котиками

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Тренер Приморского океанариума, избивший моржа Мишу, уволен, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, в субботу после утреннего выступления морж Миша, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался пообщаться с ними. Хоть Миша и очень добродушный, но своим весом мог нечаянно придавить котиков.

Чтобы разрешить данную ситуацию тренер решил применить силу, за что и был уволен.

- Информация о том, что тренер был нетрезв, не соответствует действительности. В дельфинарии строгая пропускная система и повышенные меры безопасности. В таком состоянии тренер просто не мог попасть на работу, - сообщили в Приморском океанариуме.

Напомним, в субботу также стало известно о еще одном происшествии – погибла белуха Маруся, которая находилась в вольере на базе исследования морских млекопитающих и принадлежала научно-образовательному комплексу «Приморской океанариум» ДВО РАН.