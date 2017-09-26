Приморье: Дефицит краевого бюджета вырастет почти до 10 миллиардов рублей

Департаменты региона предлагают внести корректировки в краевой бюджет-2017 и 2019

Владивосток, вторник, 26 сентября , РИА Vladnews.

Приморские депутаты на сентябрьской сессии краевого парламента рассмотрят проект изменений в краевой бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК. Предварительно корректировку главного финансового документа края одобрил комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Как рассказала глава департамента финансов региона Татьяна Казанцева, основания для внесения изменений - безвозмездные поступления из госбюджета (654,6 миллиона рублей - из резервного фонда правительства по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий), увеличение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам (на 215 миллионов рублей), а также необходимость перераспределения средств по предложениям профильных департаментов.

Как отметил глава комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в результате изменений в краевом бюджете общая сумма доходов вырастет на 789 миллионов рублей, а расходы увеличатся на 926 миллионов рублей:

"Нам необходимо учесть в законе о краевом бюджете расходы, связанные с ликвидацией последствий ЧС, а также направить дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону", - сказал Ахоян.

Планируется увеличение расходов на топливо для отопительного сезона (428 миллионов рублей). На финансирование здравоохранения направят 197 миллионов. Департамент труда и социального развитияпредлагает увеличить на 148,6 миллионов рублей расходы на поддержку граждан, потерявших жилье в результате прохождения по краю тайфунов "Лайонрок" и "Немтеун" в августе-сентябре прошлого года. На региональную социальную доплату к пенсии добавят 20 миллионов рублей.

С учетом этих изменений объем доходов краевого бюджета на 2017 год составит 93 миллиарда рублей, а расходы вырастут до 102,6 миллиарда. Размер дефицита вырастет до 9,5 миллиардов рублей.

С учетом увеличения расходной части краевого бюджета в 2019 году (242,3 миллиона рублей – на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры) общий объем расходов на 2019 год составит 85,96 миллиарда рублей, дефицит - 3,6 миллиарда рублей. Основные параметры краевого бюджета на 2018 год не изменятся.