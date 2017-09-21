Депутат приморского парламента: «Думаю, что отопительный сезон состоится»

Почти треть муниципалитетов Приморья отстают от графика подготовки к зиме 2017/2018

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

На заседании комитета ЗакСобрания Приморья по экономической политике и собственности депутаты обсудили подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 годов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

«В целом по краю объекты жилищно-коммунальной сферы подготовлены на 93%, а именно: сети тепло-, водоснабжения и водоотведения – на 94%, жилищный фонд – на 92,3%, объекты социального назначения – 96,4%, котельные – на 90%», - сказала и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам края Елена Пархоменко.

Имеются в регионе и отставания в подготовке жилфонда к зиме: в Дальнегорском (86%), Дальнереченском, (86%), Лесозаводском (83%), Находкинском (89%) и Партизанском (67%) городских округах, а также в Дальнереченском (87%), Лазовском (88%), Михайловском (85%), Ольгинском (82%), Пожарском (86%) и Хасанском (74%) районах.

Финансирование мероприятий по подготовке ЖКХ к предстоящему отопительному сезону планируется выполнить в объеме 3,4 миллиарда рублей. Предусмотрены средства на закупку и установку автоматизированных модульных котельных:

«В этом году на эти цели выделено 244 миллиона рублей, - отметила Елена Пархоменко. – На 2017 год запланирована установка 34 модульных котельных, 11 из которых проходят пуско-наладочные работы. Идет поэтапная приемка остальных котельных – большая часть будет в работе в текущем отопительном сезоне».

Кроме того, заготовка топлива к началу отопительного сезона 2017-2018 годов ведется в плановом порядке. На складах уже накоплено мазута в объеме 120% от расчетного, а также 50% угля и дизельного топлива от необходимых объемов к началу отопительного периода.

По информации краевого департамента, в регионе есть и проблемы, препятствующие нормальной подготовке к отопительному сезону. В частности, не проведен ремонт и подготовка котельных военных городков, которые находятся в эксплуатации филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ. Отсутствуют лицензии у ООО «Тепловые сети Находка» и автономной некоммерческой организации «Приморский консультативный центр предпринимательства» (котельная ДВО РАН). В котельной №34 поселка Светлогорье Пожарского района не произведен ремонт. Требуется замена котла на котельной №5/2 поселка Преображение Лазовского района.

«Нас заверили в том, что отопительный сезон в Приморье начнется, согласно намеченного плана, - рассказал депутат Сергей Ищенко. – Правда, есть проблемы, например, в Находке, где частные компании не хотят вкладывать деньги в том количестве, в каком необходимо для нормального вхождения в отопительный сезон. Но эти вопросы решаемы. Думаю, что отопительный сезон состоится».

Комитет по экономической политике и собственности принял решение до 15 октября получить информацию от департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края о подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов.