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Политика и экономика

Приморские депутаты обсудят вопросы подготовки края к отопительному сезону

На повестке дня - холодный сезон 2017-2018 годов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 16 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 19 сентября в 11 часов утра нечнется заседание комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

В повестке комитета на этот день - вопрос о подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса края к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 годов. 

Кроме того, депутаты заслушают информацию о текущем состоянии дел по завершению строительства очистных сооружений города Владивостока.

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