Безработица-2017 в Приморье оказалась меньше уровня прошлых лет

Но лишь менее четверти реально безработных приморцев ищут помощи государственных служб занятости

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Численность работоспособных приморцев в августе 2017 года составила 1 миллион 35 тысяч человек (то есть без малого 54% общей численности населения региона), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. При этом в рассчет официальной статистики взято население региона в возрасте 15-72 лет (то есть в том числе несовершеннолетние и пенсионеры).

94,3% приморцев работоспособной группы имели работу, а безработными, но искавшими работу являлись 58,6 тысячи человек (признаются безработными по классификации МОТ). Из них зарегистрированными в службах занятости населения были 12,339 тысячи человек. Таким образом, официальный уровень безработицы - 1,2% - по региону оказался более чем в 4 раза ниже ее фактического уровня (5,7%).

В целом, в сравнении с уровнем официальной безработицы в августе 2016 года, показатель 2017 года выглядит лучше: он составляет 77,1% показателя годовой давности. Для справки: в январе-августе 2016 года уровень официально зарегистрированной безработицы в крае составил 95,5% от уровня аналогичного периода 2015 года.

Отметим, ранее РИА VladNews писало о том, что для трудоустройства безработных в государственные СЗН работодателями за предышущий месяц была предоставлена информация о 76,4 тысяче вакансий, что в 6 раз больше числа официально зарегистрированных безработных и в 1,5 раза больше уровня фактической безработицы в крае. Однако, отмечают специалисты, "проблема трудоустройства в данном случае как в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, так и в конкуренции с более дешевой иностранной рабочей силой".