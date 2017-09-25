Безработица-2017 в Приморье оказалась меньше уровня прошлых лет 17:57, 25 сентября Безработица-2017 в Приморье оказалась меньше уровня прошлых лет
Доходы приморцев снова превысили 34 тысячи рублей 17:32, 25 сентября Доходы приморцев снова превысили 34 тысячи рублей
Пожилой мужчина упал с моста в реку во время прогулки во Владивостоке 17:29, 25 сентября Пожилой мужчина упал с моста в реку во время прогулки во Владивостоке
Новостная лента
Сентябрь, 25 понедельник
17:57
Безработица-2017 в Приморье оказалась меньше уровня прошлых лет
17:44
Склонность к изменам связали с формой лица Фото
17:32
Доходы приморцев снова превысили 34 тысячи рублей
17:29
Пожилой мужчина упал с моста в реку во время прогулки во Владивостоке
17:21
В Приморье рыбообработка упала в сравнении с 2016 годом
17:18
Подросток пропал в Приморье
17:10
Российские моряки проводили китайских
16:59
Минприроды предлагает ужесточить наказание за мусор
16:47
Пешеход получил перелом основания черепа в аварии во Владивостоке Эксклюзив
16:36
Завтра во Владивостоке возможен дождь
16:23
Во Владивостоке произошло возгорание в квартире
16:10
В Приморье два города за неделю отмечают юбилеи
15:59
В Приморье рыбак пострадал от сильного удара током Фото
15:48
В выходные юные яхтсмены Владивостока пробовали свои силы в управлении "взрослыми" яхтами Фото
15:35
Мотогонщики в эти выходные сразятся в гонке «На пределе» Фото
15:23
В Приморье обнаружена опасная говядина местного производства
15:11
Неправильное хранение навоза в Приморье привело ферму к штрафу
15:00
​Во Владивостоке задержано 78 пьяных водителей - за неделю Эксклюзив
14:54
Хиромантия: Как читать линии на руке?
14:49
Женщина погибла в Приморье в результате лобового столкновения
14:37
ГИБДД: Пострадавший от овощей владивостокский водитель получил ушиб мозга
14:25
Автобус №95 вернулся на свой маршрут во Владивостоке
14:12
Водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля в Приморье
14:00
В двух отделениях МФЦ Владивостока в пятницу окажут юридическую помощь
13:48
В результате лобового столкновения в Приморье погиб один человек
13:36
Один человек погиб в результате опасного маневра автолюбителя в Приморье
13:23
Командующий 5-й общевойсковой армией ВВО погиб в Сирии
13:10
Владивосток встал в пробку из-за небольшого ДТП Фото
12:59
Во Владивостоке на выходных произошло более 120 аварий Эксклюзив
12:46
Приморец попал под уголовную статью во Владивостоке
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4204 (143) от 22 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Окружающую среду защитят модернизацией
Теплицам тут не греться?
Самки-девственницы атакуют город
В приморской столице вспомнят не вернувшихся с поля боя
«Луч» одолел «Анжи»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Безработица-2017 в Приморье оказалась меньше уровня прошлых лет

Но лишь менее четверти реально безработных приморцев ищут помощи государственных служб занятости
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Численность работоспособных приморцев в августе 2017 года составила 1 миллион 35 тысяч человек (то есть без малого 54% общей численности населения региона), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. При этом в рассчет официальной статистики взято население региона в возрасте 15-72 лет (то есть в том числе несовершеннолетние и пенсионеры).

94,3% приморцев работоспособной группы имели работу, а безработными, но искавшими работу являлись 58,6 тысячи человек (признаются безработными по классификации МОТ). Из них зарегистрированными в службах занятости населения были 12,339 тысячи человек. Таким образом, официальный уровень безработицы - 1,2% - по региону оказался более чем в 4 раза ниже ее фактического уровня (5,7%).

В целом, в сравнении с уровнем официальной безработицы в августе 2016 года, показатель 2017 года выглядит лучше: он составляет 77,1% показателя годовой давности. Для справки: в январе-августе 2016 года уровень официально зарегистрированной безработицы в крае составил 95,5% от уровня аналогичного периода 2015 года.

Отметим, ранее РИА VladNews писало о том, что для трудоустройства безработных в государственные СЗН работодателями за предышущий месяц была предоставлена информация о 76,4 тысяче вакансий, что в 6 раз больше числа официально зарегистрированных безработных и в 1,5 раза больше уровня фактической безработицы в крае. Однако, отмечают специалисты, "проблема трудоустройства в данном случае как в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, так и в конкуренции с более дешевой иностранной рабочей силой".

Похожие новости
Доходы приморцев снова превысили 34 тысячи рублей
17:32, 25 сентября 2017 Доходы приморцев снова превысили 34 тысячи рублей

Показатель среднедушевых доходов поднялся выше этого уровня уже в четвертый раз за 2017 год

Завтра во Владивостоке возможен дождь
16:36, 25 сентября 2017 Завтра во Владивостоке возможен дождь

В крае возможны грозы

В Приморье два города за неделю отмечают юбилеи
16:10, 25 сентября 2017 В Приморье два города за неделю отмечают юбилеи

Арсеньев появился 115 лет назад, а Дальнегорск - 120 лет назад

​Во Владивостоке задержано 78 пьяных водителей - за неделю
15:00, 25 сентября 2017 ​Во Владивостоке задержано 78 пьяных водителей - за неделю

Всего за семидневку зарегистрировано более 2 тысяч различных нарушений ПДД

Автобус №95 вернулся на свой маршрут во Владивостоке
14:25, 25 сентября 2017 Автобус №95 вернулся на свой маршрут во Владивостоке

Маршрут движения стал прежним: «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова»

В двух отделениях МФЦ Владивостока в пятницу окажут юридическую помощь
14:00, 25 сентября 2017 В двух отделениях МФЦ Владивостока в пятницу окажут юридическую помощь

Жители приморской столицы смогут бесплатно получить консультации и ответы на все интересующие их вопросы

Во Владивостоке на выходных произошло более 120 аварий
12:59, 25 сентября 2017 Во Владивостоке на выходных произошло более 120 аварий

Зарегистрировано почти 500 нарушений Правил дорожного движения