Для трудоустройства безработных в государственные службы занятости населения работодателями Приморья за август 2017 года была предоставлена информация о 76,4 тысячи вакансий, что в 6 раз больше, чем зарегистрировано безработных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. Однако, как отмечают специалисты, проблема трудоустройства безработных в данном случае как в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, так и в конкуренции с более дешевой иностранной рабочей силой.
Статистика: Работодатели Приморья ищут дешевых работников
Рабочих мест в 6 раз больше, чем безработных - но проблемы не решаютсяВладивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.
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