Статистика: Работодатели Приморья ищут дешевых работников

Рабочих мест в 6 раз больше, чем безработных - но проблемы не решаются

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Для трудоустройства безработных в государственные службы занятости населения работодателями Приморья за август 2017 года была предоставлена информация о 76,4 тысячи вакансий, что в 6 раз больше, чем зарегистрировано безработных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. Однако, как отмечают специалисты, проблема трудоустройства безработных в данном случае как в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, так и в конкуренции с более дешевой иностранной рабочей силой.