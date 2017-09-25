В Приморье рыбообработка упала в сравнении с 2016 годом

Правда, в крае стали выпускать больше консервов из морепродуктов

Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье в 2017 году стали выпускать больше консервов из морепродуктов - из ракообразных, моллюсков и т.п., сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. Рост составил 23,1%. При этом общий объем продукции из рыбы и морепродуктов в регионе остался на том же уровне, что и в том же периоде (январь-август) 2016 года.

За первые 8 месяцев текущего года выработка продукции категории "рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски" в регионе составила 473 732,5 тонны. Она включает в себя четыре подгруппы - "консервы рыбные", "пресервы рыбные", "консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов" и "пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов". И по трем из ним в Приморье в 2017-м отмечено снижение производства.

Так, выработка консервов рыбных упала до 90,286 миллиона условных банок (97,7% в сравнении с уровнем 2016 года), пресервов - до 2 364,6 тысяч условных банок (89,3%). Но наибольшее падение зафиксировано в подгруппе "пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов": до 74,6% от уровня прошлого года (в 2017 году приморскими предприятиями выпущено 380,6 тысяч условных банок такого вида продукции).

На общем фоне падения отрасли выигрышно смотрится рост производства "консервов из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов" - на 23,1% к уровню первых восьми месяцев 2016 года (до 3 403,4 тысяч условных банок). Однако на деле этот рост только сглаживает общие показатели, приравнивая их к 2016 году - до 100% от уровня рыбообработки в прошлом году.