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Российские моряки проводили китайских

На Дальнем Востоке закончились учения "Морское взаимодействие - 2017"
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 25 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония закрытия международного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2017", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. На церемонии подвели итог совместной деятельности в период учений заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тянь Чжун. Они высоко оценили работу объединённого штаба руководства, командиров кораблей и моряков, принимавших участие в активной фазе маневров.

В ходе учения были организованы состязания по видам профессиональной подготовки между военнослужащими обеих стран. Во время учения впервые были отработаны совместные действия по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки. 

В завершении церемонии закрытия учения руководители от обеих сторон обменялись памятными подарками. Особым подарком для заместителя главнокомандующего ВМС Китая стала книга «Через два океана» писателя и корреспондента журнала «Морской сборник» капитана 1 ранга запаса Николая Литковца, в которой отображены походы кораблей ТОФ за последние 15 лет в порты иностранных государств для участия в международных учениях.

А в акватории Охотского моря прошла церемония прощания отрядов кораблей – участников второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие - 2017».

Сегодня в акватории Охотского моря прошла торжественная церемония прощания отрядов кораблей России и КНР.

Экипажи отряда кораблей двух стран в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», спасательного судна «Игорь Белоусов», эсминца «Ши Цзячжуан», сторожевого корабля «Да Цин», корабля комплексного снабжения «Дун Пинху», спасательного судна пр. 926 «Чандао» поблагодарили друг друга за совместную работу.

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