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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев: Владивосток своим духом и красотой усилит впечатление от биеннале 2017

Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи
Фото: vladnews.ru Фото: vladnews.ru
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартует биеннале визуальных искусств. Сегодня, 23 сентября, в 13 часов в выставочных залах муниципального центра современного искусства «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) представили сразу два проекта. Это работы Дарьи Кротовой (Москва) и Константина Бессмертного (Макао).

Глава города Владивостока Игорь Пушкарев поделился мнением о предстоящим событии в своем Facebook:

- Во Владивостоке стартовала 9-я международная биеннале визуальных искусств. Целый месяц жители и гости города будут иметь возможность погрузиться в творческую атмосферу, взглянуть на привычные вещи под другим углом и просто отвлечься от ежедневной суеты. Без преувеличения считаю, что наш город своим духом и красотой усилит впечатление от работ художников, дав возможность полностью погрузится в иной мир. Отдельно хочу поблагодарить организаторов биеннале за своеобразное возрождение культурной традиции нашего города, так как в 2015 году это мероприятие не состоялось. Удачной работы, - сказал мэр.

Презентация проектов – инсталляции Дарьи Кротовой и графики Константина Бессмертного – состоится в рамках 9-й Владивостокской биеннале визуальных искусств. Биеннале, которая проводится при поддержке администрации Владивостока, начала работу в пятницу, 22 сентября, и завершится 20 октября.

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

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