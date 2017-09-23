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Всех желающих в субботу, 23 сентября, приглашают на бесплатное занятие йогой

Для юных владивостокцев будут работать творческие мастерские
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 23 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 23 сентября, с 10 до 14 часов жителей и гостей Владивостока приглашают на бесплатное занятие йогой, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Четыре занятия, каждое из которых длится один час, организовали руководители проекта «Йога. Утро. Владивосток». Участниками мероприятия могут стать как взрослые, так и дети. Занятия пройдут на верхней террасе центра современного искусства «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155, цех № 5). Здесь же для юных владивостокцев будут работать творческие мастерские.

Как отмечают организаторы, занятия пройдут в формате open-air. На мероприятие можно смело приходить всей семьёй. В программе – практика йоги с лучшим преподавательским составом Владивостока, а также творческие и развивающие мастер-классы для детей. Самые маленькие посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по оригами, аэродизайну, декупажу на магнитах, мехенди, играм на английском языке.

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